中國五一長假首日就癱瘓 旅客怨：假期全毀在北京西站

因列車延誤影響，北京最繁忙的北京西站從1日中午開始便有大批乘客滯留，人潮雖至2日有所疏散，但仍相當擁擠。（中央社）

受就地過年政策影響，許多在北京 工作的中國民眾都趁五一長假返鄉。不料，京廣高鐵昨天大批列車延誤，使本就壅擠不堪的北京西站癱瘓至深夜，不少旅客抱怨假期都毀了。

綜合光明日報等媒體報導，因大風影響京廣高鐵（北京－廣州）鐵路供電，導致部分列車誤點，北京最繁忙的北京西站從昨天中午開始便有大量乘客滯留，之後南廣場南進站入口又突然關閉，大批旅客因此錯過其他列車，只能滯留在廣場。

從網上流傳的照片顯示，北京西站南廣場塞滿人潮，寸步難行。

有旅客在微信朋友圈、微博 等社群平台抱怨，站方未發出任何通知，現場工作人員一問三不知，只有個別工作人員拿喇叭在門口喊話「禁止進入」，更沒有疏導，讓旅客拖著大包小包擠在廣場上乾等，最終錯過列車，直到凌晨才無奈離開。

還有人為此抱怨，早就規畫好的五一假期變成了「北京西站半日遊」，「假期都毀在北京西站」。

而北京西站則直到昨天晚間9時才陸續在微博通報當天延誤的列車班次。

中國國家鐵路集團有限公司昨晚10時則在官方微博通報，這次列車延誤是因河北省定州市境內大風吹揚鐵道附近農民用來覆蓋農地的地膜，導致接觸網故障。

通報稱，北京鐵路公安 局石家莊公安處已在線路附近查獲57歲的趙姓耕地使用者，正在調查中。

記者上午實地走訪北京西站，發現人潮已獲疏散。不過根據官方通報，今天仍有8趟列車停運。截至目前，北京西站5月1日始發16趟列車停運。

北京西站啟用於1996年1月，是北京市四大鐵路客運站之一，但從啟用以來就因建築品質與交通疏導不佳等問題，長期為人詬病。