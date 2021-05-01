港大與學生會切割 收回會址、不再為其財務管理

香港大學發表聲明指出，決定收回學生會會址、不再為學生會提供財務管理等服務。（圖／取自新浪網）

香港 大學4月30日發表聲明指出，港大學生會多次利用校園作為政治宣傳的平台，公開發表煽動性並可能違法的言論等，港大決定收回學生會會址、不再為學生會提供財務管理等服務。香港教育 界人士對此表示歡迎和支持，認為「反中亂港行為必須絕跡於校園」，還校園一方淨土，學校應培養德才兼備的愛國愛港人才。

新華社報導，香港教育評議會主席何漢權發表公開聲明，強烈譴責港大學生會屢屢濫用大學學術自由及以言論表達、結社之名，肆意對大學做出失實指控，並公開發表煽動性及可能違法的言論。

何漢權說，完全認同並支持香港大學採取合乎情理法義的行政措施，任何自由權利必須以守法、尊重、自律為前提，大學作為知識重鎮，更當如此。

香港教聯會副主席、培僑中學教師穆家駿表示，港大學生會劣跡斑斑，「已成為盤踞校園之中的暴力、『港獨』鼓吹者。」校方對這種目無法紀的團體採取行動，理所當然。「香港的教育應該讓『播獨』教師和學生會沒有容身之地」，更好地培養年輕一代對國家民族的認同。

而多名香港教育界人士表示，港大此舉對大學與學生會間的法律責任做了必要的釐清，希望港大能採取更多措施，恢復學生會在學生與校方之間應有的橋樑角色，真正服務學生。

香港中文大學社會學系榮休講座教授劉兆佳則表示，部分大學學生會在香港反送中 事件以來的作為，「不僅涉嫌違反香港法律，更有可能違反香港國安法，對學校、對香港、對國家都造成巨大傷害。」

劉兆佳強調，學校管理階層必須拿出更大勇氣，不能讓大學成為一些人從事違法行為甚至危害國家安全的保護傘。此外，還要肩負起教育責任，不再縱容學生，而是教其明辨是非，恢復社會對大學的信心，這是學校對學生、對社會、對國家必須的、應盡的責任。

港大校友、香港民間團體「民眾聯席」召集人趙麗娟也對此表示贊同，「港大學生會近年來的很多作為不僅與為學生爭取福利的初衷背道而馳，還把學校搞得烏煙瘴氣，搞亂了學校教育、干擾了同學求學，其代表性、認受性已越來越低，學校必須革除害群之馬。」