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天和號開啟中國太空站「下餃子」模式 2年將發射11次

記者蔡敏姿／綜合報導
中國太空站核心艙「天和號」在29日上午11時22分發射，開啟中國太空站一連串任務序幕。（央視直播截圖）
中國太空站核心艙「天和號」在29日上午11時22分發射，開啟中國太空站一連串任務序幕。（央視直播截圖）

中國太空站核心艙「天和號」在29日上午11時22分發射，開啟中國太空站一連串任務序幕。按計畫，太空站會於今明兩年執行11次發射任務，密集程度好比中國海軍近年建造艦艇「下餃子」。

太空站初步會由三個艙段組成，除了天和號核心艙，還有「夢天號」、「巡天號」兩個實驗艙，三艙由三次任務分別發射。

此外，中國當局還規畫四次天舟貨運太空船，和四次神舟載人太空船發射，向太空站運送人員和物資。因此中國太空站今、明兩年合共會有11次發射任務，完成太空站初步建設。

香港經濟日報報導，天和號核心艙升空後，緊接的任務會是天舟2號貨運太空船，以及神舟12號載人太空船，預料分別於5、6月發射。神舟12號會搭載中國太空站首批三名太空人，會在站內長期駐留，開展太空科學實驗。

隨後，天舟3號貨運太空船、神舟13號載人太空船會發射，繼續太空站關鍵技術的驗證工作。

按計畫，兩批太空人留駐天和號核心艙後，問天實驗艙、夢天實驗艙會發射升空，並與天和號對接，屆時天宮太空站的三個艙段會全部到位。

在此其間，天舟4號、天舟5號貨運太空船，會繼續向太空站輸送物資。神舟14號、神舟15號會在天地間穿梭，完成太空人乘組輪換。

太空 中國 香港

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