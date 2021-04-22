首支中國mRNA疫苗亮相上海 5月展開三期臨床試驗

沃森生物研發的新冠mRNA疫苗亮相上交會。（沃森公司）

新冠疫苗 研發一直備受關注，中國 疾控中心主任高福上周出席2021全國疫苗與健康大會時就有提到，「研發經典傳統疫苗時，別忽略mRNA疫苗帶來無限可能」。中國首支mRNA新冠疫苗預計將於5月開展海外Ⅲ期臨床試驗，並於第三季開始生產，全年將可生產1.2億劑。

據證券日報報導，第八屆中國（上海）國際技術進出口交易會（下稱「上交會」），於本月15日至17日在上海召開，其中在生物醫藥領域，由雲南沃森生物技術股份有限公司及艾博生物聯合軍事科學院軍事醫學研究院，共同研製的mRNA新冠疫苗首次公開亮相。

沃森生物與艾博生物率先進行mRNA新冠疫苗的研發和產業化研究。據艾博生物創始人英博博士透露，mRNA新冠疫苗（ARCoV）目前已進入Ⅱ期臨床尾聲，進展順利，預計將於5月開展海外Ⅲ期臨床試驗。

核糖核酸(mRNA)疫苗，目前已有輝瑞/BioNTech及莫德納(Moderna)兩款疫苗獲批准上市。據中國蘇州艾博生物科技公司透露，該公司研發的mRNA疫苗ARCoV已進入2期臨床尾聲，5月將展開海外3期試驗，如果順利，預計今年3季度可以開始生產，全年將有1.2億劑的產能，實現大陸mRNA疫苗「零」的突破。

目前對於打兩種疫苗「交叉接種」，國際輿論尚有爭議。但英博認為，mRNA疫苗除了單獨使用有很好的預防效果，還可以跟現有滅活疫苗形成一個良好的互補，這樣可以快速有效的抵抗變異的新冠疫情。

事實上，沃森生物與國內不少疫苗公司組成了疫苗研發中國「國家隊」，包括斯微（上海）生物科技有限公司、珠海麗凡達生物、太倉美諾恆康生物技術有限公司、深圳厚存納米藥業有限公司等。

目前，中國還有兩間疫苗企業處於mRNA新冠疫苗研發階段，其中斯微（上海）生物科技有限公司於今年1月4日，收到中國國家藥品監督管理局核准簽發的mRNA新冠疫苗的《藥物臨床試驗批件》，成為中國第二間獲批臨床試驗的疫苗企業，並於3月25日正式啟動Ⅰ期臨床試驗；今年2月，珠海麗凡達生物已交付國家相關權威單位進行動物試驗和藥效驗證。其餘的疫苗企業則在研發領域取得一定進展。

據了解，沃森生物是中國唯一一個出口疫苗原液到美國 的企業，是中國首家疫苗產品被納入外國政府國家免疫規劃的民營企業。其中，沃森生物已連續3年向埃及衛生部，穩定供應AC群腦膜炎球菌多醣疫苗產品，流腦4價多醣疫苗亦連續4年獲得印尼國家衛生部採購訂單。