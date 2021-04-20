習喊「平視世界」 環時：近半中國年輕人平視西方

習近平表示，「70後」的中國人如今走出去看世界之前，中國已經可以「平視這個世界了」。（取材自人民網）

「70後、80後、90後、00後，他們走出去看世界之前，中國 已經可以平視這個世界了…」自從中國國家主席習近平3月6日在全國政協聯組會議提出「平視世界」的概念後，引起輿論關注。據環球時報最新網路民調 顯示，認為中國與西方已經平起平坐的年輕人比例升高至48.3%，而厭惡、輕視西方的受訪者則上升41.7%。

環球時報旗下的環球輿情調查中心近日以「中國年輕人西方觀變化」為主題進行民調，1281受訪者年齡在15至35歲之間。調查發現中國年輕人在5年時間裡平視西方國家的比例上升6個百分點，仰視西方比例下降約3成。

問卷提到「5年前提到西方國家，心裡是什麼感覺」，選擇「羨慕、崇拜、尊重、自嘆不如」等仰視態度的受訪者占37.2%；選擇「對等、平視、沒什麼感覺」等平視態度的受訪者占42.1%；而選擇「沒什麼了不起、鄙視、討厭」等俯視態度的受訪者占18.4%。

回答「今天提到西方國家，心裡是什麼感覺」時，選擇仰視態度的受訪者占8.1%；選擇平視態度的受訪者有48.3%；持俯視態度的受訪者則上升至41.7%。

調查結果顯示，新冠疫情 是中國年輕人對西方態度轉變的主要因素。被問到中國地位崛起的主因，53.8%選擇疫情全球大流行，其餘還有中國簽署「一帶一路」合作文件、中國經濟相較西方持續成長、脫貧攻堅等都有3至4成受訪者選擇。

超過8成受訪者認為西方社會當前普遍存在對中國的偏見，僅8.4%的受訪者不認同這一觀點。另外，近7成受訪者認為西方對中國發展有明顯的遏制行為，逾2成受訪者表示西方「有意圖，但無明顯遏制行為」。

自由亞洲電台報導，美國喬治城大學亞洲法中心研究員趙思樂對官媒的調查抱持懷疑態度，他認為在國際關係上，這種「平視、俯視、仰視」反映中國與世界的脫節，「難道你繼續強大，就要變成俯視世界嗎? 」，但他也在其中觀察到民族主義情緒在中國內部高漲的情況。