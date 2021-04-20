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大宇資擬出清北京軟星股份 切割中國業務

中央社台北20日電

由於中國遊戲版號取得困難，大宇資訊今天晚間召開記者會宣布，預計將以交易總價不低於新台幣22億元(約8,746萬美元)，處置旗下子公司軟星科技（北京）49%股份及仙劍奇俠傳IP（僅限中國地區）。

大宇資訊表示，為更全面的考慮市場戰略布局，擬處置剩餘北京軟星股份，將提請股東會朝兩個方向進行處置。

大宇資指出，為了提供充足資金開發更高規格的遊戲，2018年引進戰略夥伴北京軟星、引入資金約新台幣10億元，增資內容主要用於北京軟星與其子公司上海軟星產品研發和營運。

但隨著中國地區對遊戲版號的控管越趨嚴格，主管單位版號審查通過愈來愈難取得，尤其是對外版的版號發放更是少之又少，大宇資訊於2019年申請的「大富翁十」及2020年申請「軒轅劍柒」，截至今日仍未取得中國地區的發行版號。

大宇資表示，面對高額的開發成本及流行速度極快的遊戲市場，版號取得延宕對廠商來說極具壓力，遊戲主力面向的市場也需要調整腳步。

大宇資指出，目前已分別委託信賴第三方機構出具鑑價報告及價格合理性意見書，預計將以交易價格合計總價不低於新台幣22億元（約8,746萬美元）轉讓北京軟星股權及仙劍IP（僅限中國地區），或將仙劍IP（中國地區）以長期獨家授權方式授權予第三方。

大宇資表示，最終交易金額、交易對象、取處模式尚未決定，本提案將交由股東會決議後，授權董事會決議交易對象、價格及辦理後續相關事宜。

大宇資強調，由於疫情影響及未來市場的不確定性，此次交易決議是否執行及執行方式將會另行公布。仙劍IP（中國地區）占集團營收自2018年的59.04%、2019年39.55%，降至2020年28.54%，如擬處置，預計影響大宇資訊集團總營收及毛利不到3成。

大宇資訊說明，仙劍製作團隊主要在中國地區，不會有員工權益受到影響，此次轉讓或是授權都是在中國地區，不涉及台灣及全球市場的研發或發行權利。

中國 北京 營收

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