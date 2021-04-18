戰狼又起 中駐加使館 斥加拿大外長干涉香港司法獨立

中國駐加拿大大使盧沙野。（新浪網）

針對加拿大外長加爾諾對黎智英、李柱銘等人判決的發言，中國 駐加拿大使館 發言人回應指出，批評加方粗暴干涉中國內政，中方表示強烈不滿和堅決反對，敦促加方立即糾正錯誤，不要在錯誤的道路上越走越遠，否則必將遭到中方有力回擊。

據香港 電台網，中國駐加大使館發言人表示，加爾諾發表所謂聲明，蓄意干涉香港法治和司法獨立。該發言人稱，中國政府治理香港的法律依據是中華人民共和國憲法和香港基本法，而不是《中英聯合聲明》。任何國家都沒有任何法律依據和資格援引《中英聯合聲明》對香港事務說三道四。

另外，中國外交部駐港公署批評，美國、英國、歐盟一些政客對特區法院依法判刑黎智英、李柱銘等人無端指責、惡意抹黑，甚至公然呼籲放人，發言人表示強烈不滿和堅決反對，嚴正指出這是對特區法治與國際法治的雙重褻瀆與踐踏。

中國外交部駐港公署發言人指出，一些外國干預勢力常把法治掛在嘴邊，卻一再將違法犯罪分子美化為「民主鬥士」，阻撓特區司法機關依法辦案，將政治操弄置於特區法律之上。中方敦促有關國家停止包庇和美化違法犯罪分子，任何干預和施壓都注定是徒勞，只會搬起石頭砸自己的腳。