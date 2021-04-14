日本官員稱核廢水喝了沒事 趙立堅：請他喝了再說

中國外交部發言人趙立堅。取材自中國外交部網站

中國 外交部14日舉行例行記者會，有記者提問，日本 政府正式決定以海洋排放方式處置福島核電站事故核廢水，日本個別官員表示「這些水喝了也沒事」，中方有何評論？中國外交部發言人趙立堅 對此回應說：「日本個別官員稱，這些水喝了也沒事，那請他喝了再說。」

據澎湃新聞報導，趙立堅表示，日本媒體稱，日方排海工作預計2年後開始，將持續30年，擬排放核廢水超過100萬噸，排放數量之大、持續時間之長、涉及地域之廣、風險等級之高，前所未有。

他並提出三個問題，希望日方回答：

第一，日方真的聽到了國內外的質疑和擔憂嗎？日本執政黨一些議員表示，核廢水應長期儲存，而非一排了之，現在做決定欠缺考慮。日本漁業協會發表抗議聲明稱，政府決定將給日本漁業帶來沉重打擊，絕對無法接受。

第二，日方此舉真的符合國際法嗎？日方決定將開創嚴重核事故處理後廢水向海洋排放的先例。日本是聯合國海洋法公約締約國，應當知道公約有關規定。根據公約，各國應採取一切必要措施，確保在其管轄或控制範圍內的事件或活動所造成的汙染，不致擴大到行使主權權利的區域之外。

第三，日方擬排放的核廢水真的符合國際標準嗎？國際原子能機構專家組評估報告明確指出，福島核電站現有經過處理的含氚廢水中仍含有其他放射性核素。據東京電力公司統計，核廢水中共含有62種放射性核素。

趙立堅說，有關跡象表明，日本福島核汙染可能已擴散到北美地區。海洋不是日本的垃圾桶，太平洋也不是日本的下水道。日方處理核廢水，不應讓全世界買單。

他強調，中方強烈敦促日方認清自身責任，秉持科學態度，履行國際義務，對國際社會周邊國家以及本國國民的嚴重關切作出應有回應。日方應重新審視福島核電站核廢水處置問題，在同各利益攸關國家和國際原子能機構充分協商並達成一致之前，不得擅自啟動排海。中方保留進一步作出反應的權利。