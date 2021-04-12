美半導體峰會排中 環時怒批「陰謀」 將加深困境

白宮半導體峰會排除中企，環時英文版發文表示，將加深全球晶片供應困境。（取材自環時英文版網頁）

全球晶片 荒持續之際，白宮12日召開半導體峰會，包括台積電、三星、英特爾等相關產業巨頭均受邀參加，不過中國 環球時報英文版11日引述分析人士的話抨擊指出，這場峰會排除了來自中國大陸的主要參與者，是美國 主導在半導體領域上與中國脫鉤的陰謀，將中國企業排除在外，最終只會加深全球晶片供應困境。

報導指出，觀察人士表示，晶片業需要產業鏈不同環節之間的密切國際合作，以實現規模經濟，將中國排除在外將推升成本。

產業分析師馬繼華表示，雖然是全球晶片短缺的重要利害關係方，但幾乎所有中國高科技企業都缺席了這場會議，這凸顯了華府的惡意目的，即聯合同盟，從設計、製造到應用，在整個半導體產業鏈上與中國脫鉤。

資深電信產業評論家付亮指出，美國可能尋求在會議上藉由全球影響力來控制全球半導體供應鏈，使供應鏈更傾向於美國企業。

馬繼華認為，美國把晶片視為遏制中國科技崛起的武器，也視為談判桌上的關鍵籌碼。

馬繼華認為，如果美國這次把中國排除在外，那麼全球相關企業將再次被迫出於政治考慮選邊站，一些企業將推遲擴大生產的投資，以平衡它們在中國市場和美國霸權中的利益。

數位人民幣擴大 美緊盯發展

除了半導體，中美在貨幣上也有新戰場。彭博資訊報導，中國的數位人民幣計畫日益壯大，美國財政部、國務院、國防部與國家安全會議（NSC）的官員正加強行動，了解相關的可能影響。根據華爾街日報，中國打造數位主權貨幣的腳步，領先主要經濟體，並已在好幾個試點試行。

消息人士透露，美國官員目前較不擔心數位人民幣會立即挑戰全球金融體系的當前結構，但很想了解數位人民幣會如何發行流通，以及能否用於應付美國的制裁措施。美國財政部發言人不願置評，國安會議的發言人則未回覆彭博記者提出的評論請求。

美聯準會（Fed）主席鮑爾在11日播出的專訪中說，是否推行數位美元，需國會與公眾的深入討論。他說，Fed正參與一項針對數位美元的大規模研發計畫，但採行後能否帶來公眾利益的問題還沒解決，要先了解這項技術與可能性，才能處理政策議題。