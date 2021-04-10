不受制國際廠商 中國產量子晶片生產線即將落地

中國產量子晶片生產線即將落地，對標IBM、英特爾等國際巨頭。（圖／取自科技日報）

中國 產量子晶片 生產線即將落地，對標IBM 、英特爾等國際巨頭。中國合肥本源量子計算科技有限責任公司與合肥晶合集成電路股份有限公司日前簽訂合作協議，雙方宣布共同建設「本源-晶合量子芯片聯合實驗室」，將實現從量子晶片設計到封裝測試全鏈條開發。

據科技日報微信公眾號消息指出，本源量子總經理張輝表示，隨著半導體行業「缺芯」問題越演越烈，中國作為全球最大晶片進口國，某些高端晶片受制於國外廠商，但在未來的量子計算時代，這種情況將會大為改觀。

張輝指出，目前，中國量子晶片的生產仍以實驗室加工為主，但要研製性能更優越的量子晶片，必然需要成熟的製造工藝與產線化的生產加工模式。為推動中國國內量子計算產業化發展，讓量子計算技術從科研成果向現實應用轉化，本源量子與晶合集成宣布攜手共建「本源-晶合量子芯片聯合實驗室」，目的就是讓量子電腦最核心零件，中國國產量子晶片產線早日落地。

據介紹，實驗室將實現從晶片設計到封裝測試全鏈條開發，重點攻關量子晶片設計，半導體和超導量子晶片的設計研發、試製，量子晶片製造和封裝測試，QGPU、FPGA、ASIC等高端專用晶片的產線化中試。

張輝表示，「本源-晶合量子芯片聯合實驗室」在超導的技術路線上，將對標IBM、谷歌（Google）、英特爾等國際巨頭，進而打造中國第一家面向產業化和應用的量子晶片實驗室，努力建成國際先進的量子晶片專用的微電子研究中心。

量子電腦基於疊加與糾纏的量子力學特性，能夠實現遠超傳統電腦的算力飛躍，被喻為資訊時代的「核武器」，關係著國家的未來核心競爭力，而量子晶片就是這項顛覆性技術的核心環節。

張輝說，「我們的目標是研製工藝更加成熟、量子比特數量更多的量子晶片，因為它是量子計算機（電腦）發展道路上的關鍵一環。」