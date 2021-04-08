武漢大學專家：「疫苗護照」或將損害基本自由

武漢大學醫學部病毒所教授楊占秋指出，新冠疫苗的注射理應是提倡而非強制，因此推行「疫苗護照」根本沒有必要。（中新經緯）

武漢大學醫學部病毒所教授楊占秋，日前講解了滅活、mRNA疫苗 、基因工程3款疫苗的區別，安全性和有效性，更認為新冠疫苗的注射理應是提倡而非強制，因此推行「疫苗護照」根本沒有必要。

據觀察者網，楊占秋指出，目前中國 大範圍疫苗接種都是使用滅活疫苗。由於世界上滅活疫苗的生產工藝非常穩定，整個研發、生產、質量控制及安全性、有效性評價標準比較成熟，而且有豐富的經驗，有先進的純化技術和質量控制技術，因此無論是中國或國外的滅活疫苗，效果都是一樣，不存在所謂的「中國好外國差」或「中國差外國好」的問題，所以民眾不用擔心其安全性問題。

對於中國新冠疫苗接種率低，楊占秋認為，出現「疫苗猶豫」可能有幾個原因，包括擔心疫苗的安全性問題，疫苗注射後出現死亡、副作用等個案引起民眾恐懼；沒有本地確診案例，令民眾覺得「防線不在我身邊」；氣候溫暖，並非新冠疫情 流行的季節，大家放鬆警惕。

楊占秋指出，只要民眾在下一波疫情前接種好疫苗就可，疫苗在注射2至3個月後，體內的抗體會達到頂峰。現階段打疫苗主要是未雨綢繆，新冠病毒在低溫下比較活躍，因此疫苗接種是為今冬明春的疫情流行做準備，預防輸入型病例，並建立群體免疫。

事實上，世界各地都考慮或已推出新冠疫苗護照，令疫苗成為另一種護照，不僅適用於中國國內，也成為國際旅行通行證，促進跨境人員流動。然而，楊占秋認為「疫苗護照」根本沒有必要，新冠疫苗的注射理應是提倡而非強制。

他指出，可以將「疫苗護照」作為一個參考，若有人需要出國旅行、學習時，對其說明利害關係，而非將護照作為一種必須的條件。疫苗作為護照可能會損害基本自由，並且面臨歧視的風險，因為不是每個人都合適打疫苗。同時，各國接種的疫苗、體系都不同，不同疫苗產生的效果也有差異，而且沒有在技術上互相認證，因此疫苗護照執行上也存在很大問題。