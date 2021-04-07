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推廣疫苗接種 北京麥當勞奇招：冰淇淋買一送一

記者林宸誼／綜合報導
北京麥當勞祭出已接種新冠疫苗的人有資格獲得冰淇淋「買一送一」優惠奇招。圖為北京麥當勞1月開始販售「油潑辣子聖代」，網友自製版本。（取材自微博）
北京麥當勞祭出已接種新冠疫苗的人有資格獲得冰淇淋「買一送一」優惠奇招。圖為北京麥當勞1月開始販售「油潑辣子聖代」，網友自製版本。（取材自微博）

中國正在採取多種策略，以實現規模宏大的新冠疫苗接種目標，讓接種人數在6月底達到5.6億人，也就是總人口的40%，其中北京麥當勞祭出已接種新冠疫苗的人有資格獲得冰淇淋「買一送一」優惠奇招，推銷活動在北京王府井一個疫苗接種中心起了作用，人們在大黃色麥當勞冰淇淋卡車前排起了隊。

紐約時報報導，中國新冠疫苗接種率已大幅增長，過去一周裡，中國平均每天接種約480萬劑次疫苗，比上個月大部分時間裡的平均每天約100萬劑次高出許多，專家表示希望達到每天1000萬劑次，以實現6月的目標。

北京的一名陳姓女大學生表示，大約一周內就接到了學校輔導員打來兩次電話，「他們說是自願的，但如果你不打疫苗，他們就會一直給你打電話。」

由於擔心可能的副作用，她原本並不打算報名接種，但在輔導員警告可能會面臨進入公共場所的限制後，陳姓女大學生終於答應了，部分原因是她覺得輔導員挺不容易的，「輔導員似乎也覺得自己的工作很辛苦。他聽起來很累。」

中國知名呼吸道疾病專家鍾南山日前表示，中國正處於一個非常關鍵的時刻，到那個時候，所有國家都接種得很好了，中國反而是無免疫的，那是很危險的。

伴隨這些警告而來的，是大規模的宣傳活動和大量的消費主義誘餌，在北京的購物區王府井，到處都能看到向接種了疫苗的人打折的商品。

一家樂高門市為接種者免費提供一套用來組裝小雞從蛋中孵出的積木；一個街頭攤販在推銷打九折的茶葉；一家中國國營照相館甚至打出了婚紗照的打折廣告。

推銷活動似乎在一個疫苗接種中心起了作用，人們在一輛停在外面的大黃色麥當勞霜淇淋卡車前排起了隊，購買「買一送一」的冰淇淋。

在重慶，一家公司通知要求，沒有基礎病的18至59歲的員工需在4月底前接種疫苗，否則將被「追究責任」，但通知沒有詳細說明。

海南省海口市的一則政府通知表示，新冠疫苗接種率低於85%的公司將受到警告，並可能被「停業整頓」。

一些社交媒體用戶抱怨，強迫接種限制了他們的選擇權，但疫苗專家、曾在上海疾病預防控制中心工作的免疫學家陶黎納認為，以公共衛生的名義實施一些懲罰性措施是合理的。

陶黎納指出，在這個時候，過分強調選擇的自由不是一個好主意，看看美國，他們都想選擇不戴口罩。這看似是一種自由，但這導致了什麼。

其他國家的政府和企業也採取了一些在某些人看來是強制的措施，義大利總理最近頒布一項法令，要求醫護人員接種疫苗；紐約市一名餐館服務員因拒絕接種疫苗而被解雇；許多國家正在考慮頒發進入公共設施的疫苗護照。

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