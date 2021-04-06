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西藏邊境「15禁」通告：禁帶破壞民族團結報刊書籍

記者李仲維／即時報導
位於拉薩布達拉宮前的解放軍與五星旗。 (路透)
位於拉薩布達拉宮前的解放軍與五星旗。 (路透)

西藏日報微信公眾號6日發布西藏自治區公安廳等單位一份關於西藏自治區邊境活動「十五禁」的通告。

通告指出，為加強邊境管理，維護邊境地區安全和穩定，根據《中華人民共和國刑法》、《中華人民共和國治安管理處罰法》、《中華人民共和國出境入境管理法》、《中華人民共和國軍事設施保護法》、《西藏自治區邊境管理條例》等法律法規及相關政策文件規定，將西藏自治區邊境管理禁止行為通告如下：

一、嚴禁未持有效邊境通行證或相關批准文件擅自進入邊境管理區、邊境地帶、邊境特定區域、軍事禁區、軍事管理區，以及設有遊客禁止通行標識等區域。

二、嚴禁拒絕、逃避邊防檢查和管理。

三、嚴禁偽造、變造、買賣、騙取、冒用各類邊境通行證件。

四、嚴禁組織或者運送、收留、藏匿無有效邊境通行證或相關批准文件人員出入邊境管理區。

五、嚴禁資助、協助、組織或者運送他人偷越國（邊）境，為偷越國（邊）境人員提供條件。

六、嚴禁未經有關主管部門批准在邊境管理區、軍事禁區、軍事管理區從事測繪、勘探、採礦、採伐、爆破、科學考察、登山和拍攝影視等活動。

七、嚴禁攜帶、載運、散播含有危害國家安全、破壞民族團結內容的報刊、書籍、圖片、音像製品、電子產品等違禁物品。

八、嚴禁在邊境地區私自開展「低慢小」飛行器飛行活動，以及擅自處置不明飛行器、空飄物、漂流物或者其他可疑物品。

九、嚴禁在邊境地區獵殺、捕撈、採集、走私國家保護珍稀動植物。

十、嚴禁毀壞或者擅自移動、拆除國（邊）界一線的交通、通信、水利、水文、電力、測繪、邊防、國土資源保護等設施。

十一、嚴禁毀壞或者擅自移動、拆除國（邊）界標誌和標誌國（邊）界的方位物，擅自修建影響國（邊）界線走向或者清晰的設施，以及在國（邊）界標誌上刻劃、塗改。

十二、嚴禁在邊境地區破壞軍事設施，干擾軍事通信，盜竊軍事通信線路、設備，衝擊軍事禁區，擾亂軍事管理區秩序。

十三、嚴禁未經有關主管部門批准，通過拍攝、錄音等方式獲取邊境地區相關保密資訊資料。

十四、嚴禁阻礙、謾駡、侮辱國家機關工作人員依法執行公務。

十五、嚴禁從事其他危害邊境秩序的活動。

通告指出，凡違反上述規定的，依法追究當事人和其他責任人員責任。構成犯罪的，移送司法機關處理。

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