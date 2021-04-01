高關稅仍無法禁絕澳洲葡萄酒 中國改用這招

目前上海部分超商貨架上仍可看到來自澳洲的葡萄酒。記者林則宏／攝影

去年中澳關係惡化後，中國 就對澳洲 葡萄酒開徵高額懲罰性關稅，卻仍無法徹底擋住澳洲葡萄酒持續銷往中國。中國媒體指出，為此中國海關今年再以標籤不合格、超範圍使用食品添加劑等為由，將澳洲葡萄酒退貨或銷毀。

中國商務部 分別於去年8月18日和8月31日公告，對澳洲葡萄酒發起反傾銷和反補貼調查。在執行數個月的臨時反傾銷後，上個月26日商務部正式公告，裁定原產於澳洲的葡萄酒存在傾銷和補貼，決定自2021年3月28日起對澳洲葡萄酒徵收116.2%至218.4%的反傾銷稅，但為避免雙重徵稅，決定不徵收反補貼稅。

中國網路媒體《觀察者網》指出，儘管中國商務部已於去年底對澳洲葡萄酒實施臨時反傾銷措施，但因中國市場的「無可替代性」，澳洲葡萄酒只能源源不斷地向中國出口。

《中國網》報導，中國海關總署近日發布2021年2月未准入境食品化妝品信息。今年2月，就有多批次澳洲進口葡萄酒因標籤不合格及超範圍使用食品添加劑被海關拒絕入境。

觀察者網統計，今年2月共有8批次澳洲進口葡萄酒未獲准入境中國，總重量約1.13噸，未准入境的事實包括超範圍使用食品添加劑、標籤不合格。

另，今年1月也有9批次澳洲進口葡萄酒，總重量約2.3噸，分別在深圳、重慶因標籤不合格等原因未獲准入境中國。中國海關總署表示，以上未准入境食品均已在口岸依法做退運或銷毀處理。

中國網指出，受關稅政策影響，去年澳洲葡萄酒對中國的出口額下滑14%。

澳洲葡萄酒管理局（Wine Australia）表示，儘管澳洲葡萄酒在英美有很好的增長前景，但想替代中國這一最有價值的市場並沒有那麼容易。澳洲貿易部上周透露，中澳貿易緊張局勢前，澳洲出口葡萄酒的40%都銷往中國，每年價值約10億澳元（約7.6億美元），但今年1月此一數字已跌至不到100萬澳元。

《南華早報》報導，中澳貿易緊張局勢已經對澳洲葡萄酒產業造成毀滅性打擊。