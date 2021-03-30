藉楊潔篪嗆美之言 俄：不允美以「實力地位」對話

佩斯科夫。（取材自澎湃新聞）

俄羅斯 總統新聞秘書、克里姆林宮發言人佩斯科夫（Dmitry Peskov）周二在接受俄媒採訪時表示，俄羅斯不會允許美國 或任何其他國家以「實力地位」（position of strength）與自己對話。中國 媒體稱，這一句話與中共政治局委員、中央外事工作委員會辦公室主任楊潔篪此前在中美交鋒時說過的「一模一樣」。

觀察者網引述俄媒報導，俄羅斯「論據與事實」報（Argumenty i Fakty）30日刊發佩斯科夫的採訪。佩斯科夫表示，「美國現在如同念誦咒語（mantra）一般反覆說：美方將從實力的地位出發，與所有人談話。但無論普亭，還是俄羅斯領導層的其他任何人，都不會允許美國人或其他任何國家這樣與我們談話。這絕對不行。」

中共黨媒人民日報旗下環球時報同日刊文指出，「俄羅斯對美國說的話跟中國一模一樣」。3月18日，中美兩國在阿拉斯加舉行高層對話，楊潔篪曾稱，「中國人不吃這一套」以及「你們沒有資格在中國的面前說，你們從實力的地位出發同中國談話」。

另外，談及「是否可能與美斷絕外交關係」，佩斯科夫稱他不想討論「極端情況」。他表示，當下兩國的雙邊關係修正之後，俄羅斯將明確與美國的關係該如何推進。

前段時間，美國總統拜登在採訪中將俄羅斯總統普亭稱為「殺手」後，俄方召回了駐美大使。談及此事，佩斯科夫表示，這是在美國新政府時期，重新評估俄美關係。佩斯科夫認為，俄羅斯和美國仍然可以討論一些問題，包括「戰略穩定，軍備控制和解決區域衝突的努力」。

佩斯科夫強調，特別是有必要討論關於伊核協定問題和其他的全球性問題。

觀察者網指出，確如佩斯科夫所說，美方仍反覆強調「要從實力的地位」和別國打交道。美國務卿布林肯28日接受美國有線電視新聞網（CNN）採訪時又說，「要從實力的地位出發來對付中國（approach China from a position of strength）。」