哈爾濱貪腐「電老虎」擁百豪車69套房 查扣現金10億

哈爾濱貪腐「電老虎」李偉和兄弟們擁百輛豪車。（影片截圖）

中國 中央廣播電視總台3月29日晚播出大型政論專題片《掃黑除惡——為了國泰民安》第四集《治亂清源》，該片曝光了黑龍江哈爾濱電業局李氏兄弟貪汙巨額財產，揭秘了三兄弟背後的黑惡勢力保護傘。

據報導，勞斯萊斯、賓利、悍馬、限量版克萊斯勒獵獸、限量版老爺車光岡女王，上百輛豪車總價值近億元（人民幣，下同，約1523萬美元），這不是車展，這些車都是哈爾濱市電業局前副局長李偉的私家資產。

清代藍底蟒袍、清代雍正年制黃地綠彩龍紋菱口盤、乾隆年製粉彩花卉大碗、石釉粉彩花瓶，這不是清宮藏品展覽，而是哈爾濱電力實業集團公司前總經理李桐的個人藏品。

李偉和李桐是親兄弟。2010年，李偉任哈爾濱市電業局局長助理，兼任哈爾濱電力實業集團公司總經理。三年後，李偉被提拔為哈爾濱市電業局副局長，他的弟弟李桐接任哈爾濱電力實業集團公司總經理。

除了豪車與古董，李氏兄弟在松花江還有一處豪華碼頭。更讓人驚訝的是，李氏兄弟擁有的房產數量多達69套。

黑龍江省哈爾濱市人民檢察院檢察官雷宇透露，這69套當中，其中有55套是在哈爾濱，分布在26個小區當中。這些房產和車位基本上遍布了哈爾濱所有的中高檔小區，累計有8億的財產。

黑龍江省哈爾濱市公安 局辦案民警王鐵鑫表示，他們（李氏兄弟）的房產、車輛沒有貸款 購買的，都是用現金（含刷卡）直接（全款）購買的，查扣的現金（含銀行存款）近10億。

2018年10月，哈爾濱市紀委監委根據群眾舉報成立專案組，對李偉、李桐的違紀違法問題展開了調查。根據線索雙向移送反饋機制，兩個月之後，紀檢監察機關將李氏兄弟涉嫌黑惡犯罪的線索移送至哈爾濱市公安局，對案件展開同步偵辦。

報導指出，電力配套費指的是小區開發商按照建築面積向電業局繳納的費用，按照政策，配套費工程應該向社會上所有具備資質的電力企業公開招標，但在李偉任職電業局副局長期間，公開招標大都變成他的個人指定。

來源：蒋仙军 YouTube頻道

每當有開發商申請供電，作為哈爾濱電業局副局長的李偉會先將配套費工程指定給下屬企業哈爾濱電力實業集團公司，也就是由他的弟弟李桐接手，然後再走個形式，補齊招標流程。

李桐從李偉手中拿到工程後會分包出去，但肥水不流外人田，這些工程大都交給了自己的三哥李建。李建是李偉的親弟弟，李桐的哥哥，大哥在電業局有權力，四弟在電力集團有工程，三哥李建在哈爾濱成立了多家電力安裝企業，負責把權力和工程變現。

層層分包，不過是從李氏兄弟的手中傳來倒去，利潤始終沒有轉出李氏兄弟的口袋。專案組調查發現，除了需要招標的配套費工程，那些用電單位可以直接委託施工方的工程也沒有脫離李氏兄弟的黑手。由於掌控著驗收送電這個最後的環節，想要承包電力工程就必須過李氏兄弟這一關，不讓李氏兄弟經手，用電單位和企業就會遭到敲詐勒索和暴力威脅。

隨著案件調查的深入，警方查明李氏兄弟分包的配套費工程總價達31.6億餘元，通過非法手段竟然壟斷了當地電力系統77%的份額。李氏黑惡勢力儼然成為了電霸，在不斷膨脹中，自我感覺可以在哈爾濱供電領域一手遮天。

清代藍底蟒袍、清代雍正年制黃地綠彩龍紋菱口盤等，都是李桐的個人藏品。（影片截圖）

經過近兩年的偵查，公安機關共抓獲犯罪嫌疑人155名，查處刑事案件308起，李氏三兄弟共涉嫌故意傷害、非法拘禁、尋釁滋事、強迫交易、聚眾淫亂等24項刑事犯罪，共形成3285本卷宗，可以鋪滿5個籃球場。

去年10月30日，哈爾濱市中級人民法院公開宣判，對被告人李偉以組織、領導黑社會性質組織罪、故意傷害罪、故意毀壞財物罪、尋釁滋事罪等20項罪名，被告人李桐以組織、領導黑社會性質組織罪、故意傷害罪、尋釁滋事罪、強迫交易罪等18項罪名，數罪併罰，均判處死刑，緩期2年執行，剝奪政治權利終身，沒收個人全部財產。