王毅訪中東 指阿拉伯之春10周年後遺症仍在

中國國務委員兼外長王毅27日出訪伊朗。(美聯社)

近日在阿拉伯聯合大公國訪問的中國 國務委員兼外長王毅 說，今年是「阿拉伯之春」10周年，「那場動盪」的後遺症仍衝擊中東和平穩定。他強調，中國從不謀求改變各國的制度模式。

據中國外交部網站發布的通稿，王毅27日接受阿聯通訊社書面訪問時，作上述表示。

王毅在受訪中提到，中東近現代長期被大國博弈、地緣爭奪所左右，引發複雜矛盾，造成地區局勢動盪不止，也影響全球穩定。

他特別提到，2020年是「阿拉伯之春」10周年，「痛定思痛，10年前開啟的那場動盪的後遺症仍然在衝擊著中東和平穩定的根基」。

王毅聲稱，中國完全尊重中東國家選擇的社會制度和發展道路，從不謀求改變各國的制度模式；秉持不干涉內政原則，鼓勵中東國家以獨立自主精神，探索具中東特色的發展道路。

他說，中國倡導文明對話，反對「文明衝突論」、「文明優越論」，反對汙名化、妖魔化其他文明，反對將恐怖主義和特定的民族宗教掛鉤。

王毅又指，中國願和中東國家一起深化「反恐和去極端化」合作。

面對外國批評新疆「再教育營」侵害維吾爾族穆斯林的人權，中國官方多次強調，這些「職業技能教育培訓機構」是為了反恐，讓學員擺脫宗教極端主義的控制。

王毅24日起陸續出訪沙烏地阿拉伯、土耳其、伊朗 、阿拉伯聯合大公國和巴林，並對阿曼進行工作訪問。

王毅此前已和遭國際制裁的伊朗簽訂一份長達25年的合作協定；他日前接受沙烏地阿拉伯的阿拉比亞電視台訪問時說，北京計畫邀請以色列和巴勒斯坦赴中國舉行會談。

相關作法被視為，中國有意拓展在中東地區的影響力。

「阿拉伯之春」是指2010年12月突尼西亞「茉莉花革命」後，在北非及西亞阿拉伯國家發生的一連串政治運動，示威者試圖推翻原有的專制政體。革命遍及利比亞、埃及和敘利亞等國，深刻改變中東局勢。

中國視「阿拉伯之春」為「顏色革命」的一環，質疑西方國家滲透其中，甚至參與動員。

中國近10年日益收緊對國際非政府組織（NGO）的管控，並強化輿論引導，都聲稱是為了防範「顏色革命」。2019年香港爆發「反送中」抗爭，時任中國國務院港澳事務辦公室主任的張曉明也曾指，這場運動帶有明顯的「顏色革命」特徵。