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促以巴和談王毅：邀請兩國來華開展對話 在華直接談判

記者戴瑞芬／即時報導
中國外交部長王毅出訪沙烏地阿拉伯。圖：新華網
中國外交部長王毅出訪沙烏地阿拉伯。圖：新華網

中國外交部長王毅出訪沙烏地阿拉伯、土耳其、伊朗、阿拉伯聯合大公國、巴林、阿曼等中東六國。中國新聞網報導，王毅在沙烏地阿拉伯首都利雅德接受阿拉比亞電視台專訪時，就中東安全提出五點倡議，其中，針對以巴衝突政治解決方案「兩國方案（Two-state solution）」，王毅表示，中方願在今年5月擔任聯合國安理會輪值主席期間，推動全面審議巴勒斯坦問題，對「兩國方案」再確認。

王毅並表示，中方將繼續邀請巴以和平人士來華開展對話，也歡迎巴以雙方談判代表在華舉行直接談判。

此外，美國總統拜登有意調整中東政策，伊朗核問題可能重返全面協議談判，王毅表示，支持討論制定美伊恢復履行伊核全面協議的路線圖和時間表。

但當務之急是，美方應採取實質舉措緩解對伊單邊制裁以及對第三方的「長臂管轄」；伊方則應對等恢復履行核領域承諾，實現「早期收獲」。

針對中東安全，王毅提出，應推動海灣(波斯灣)地區國家平等對話協商，他表示，中國願倡議在華舉辦海灣(波斯灣)地區安全多邊對話會議，從保障石油設施和航道安全等議題入手，探討搆建中東信任機制，逐步打造共同、綜合、合作、可持續的中東安全架構。

王毅說，中國已與19個中東國家簽署了共建一帶一路文件，與中東國家的抗疫合作已實現「全覆蓋」，下階段將根據地區國家需要重點深化疫苗合作，並進一步探討開展對非三方疫苗合作。

王毅 中國 伊朗

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