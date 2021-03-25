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路透：港府要外國拒接受英國BNO護照 挨批冒犯

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路透：港府要外國拒接受英國BNO護照 挨批冒犯

中央社香港25日綜合外電報導
路透社25日引述外交官員獨家報導，香港政府告訴部分外國領事館，停止接受英國海外國民（BNO）護照。(Getty Images)
路透社25日引述外交官員獨家報導，香港政府告訴部分外國領事館，停止接受英國海外國民（BNO）護照。(Getty Images)

路透社25日引述外交官員獨家報導，香港政府告訴部分外國領事館，停止接受英國海外國民（BNO）護照。部分外交官認為，港府此舉是外交冒犯。

許多香港年輕人使用BNO護照申請歐洲、北美及亞洲部分地區打工度假簽證

港府已致函通知約12個外國領事館，從今年1月31日起，港府就不再承認BNO護照為有效旅行證件。這封信函要求應使用香港護照，而非BNO護照。路透社檢視過信函內容。

一名見過這封信函的西方資深外交官指稱，「多數國家將不理睬這項動作」、「那是港府粗魯無禮…他們無權告訴任何國家可以承認哪個護照。」

另一名外交使節形容港府此舉「近乎挑釁」，並稱這並非港府慣常之舉，港府通常謹記香港作為國際金融中心的地位。

英國於今年1月推出簽證新制，為希望離開香港的港人提供取得完整英國國籍的管道，導致中英為BNO護照爆發爭執。

在中國去年通過影響廣泛的港區國安法後，英國推出上述簽證新制，許多批評者抨擊，港區國安法壓制香港異議。

將近300萬香港居民持有或符合BNO護照申領資格，BNO護照是英國在1997年將香港主權交還給中國前創設。

港府官網列出互惠打工度假計畫涵蓋日本、加拿大、德國、英國及澳洲等14個國家。

香港 英國 簽證

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