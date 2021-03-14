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中國兩會後「首虎」落馬 前輿情主管彭波被查

中國新聞組／北京14日電
中央防範和處理邪教問題領導小組辦公室前副主任彭波。（取材自微博）
中央防範和處理邪教問題領導小組辦公室前副主任彭波。（取材自微博）

中國兩會上周落幕不到一周，首虎落馬消息就傳出。中新社報導，中央防範和處理邪教問題領導小組辦公室前副主任彭波，因涉嫌嚴重違紀違法，目前正接受中央紀委國家監委紀律審查和監察調查。

中央紀委國家監委網站13日晚間發布消息，指原中央防範和處理邪教問題領導小組辦公室副主任彭波涉嫌嚴重違紀違法，目前正接受中央紀委國家監委紀律審查和監察調查。

香港01報導，彭波是今年全國兩會後首個落馬的「老虎」，也是今年被打的第七「虎」。公開履歷顯示，64歲的彭波曾長期在媒體任職，歷任中國青年報社國際部編輯、副主任，中華工商時報社副總編輯，中國青年雜誌社副總編輯、總編輯、社長、黨組書記，中國青年出版（總）社副社長、副總編輯兼共青團中央網絡影視中心總編輯等職。

2006年起，彭波調派中央外宣辦；2012年任國家網信辦專職副主任；2015年，調往中央政法委，主管網絡輿情。星島日報報導，網上流傳的微信截圖顯示，彭波上周二（9日）還在朋友圈發出關於北大的留言。

據「早報」報導，公開資料顯示，中央防範和處理邪教問題領導小組辦公室是中共中央委員會、國務院綜合協調防範和處理邪教問題工作的機構，又稱「中央610辦公室」。為防範和處理邪教問題常設的辦事機構，與政法委員會合署辦公，但已被裁撤，2018年其職能被劃歸中央政法委員會、公安部。

此外，有網民翻出彭波就是微信公眾號「中央政法委長安劍」、「中國反邪教」的創始人，早前曾在女星鄭爽代孕棄子風波中發文，批評鄭爽去美國找人代孕是「鑽法律空子，這絕不是無辜」，當時很大地影響了網路上談論鄭爽事件的風向。這也意外讓一起政治掃貪事件，在娛樂粉絲圈中成為熱門話題，不少鄭爽的粉絲紛紛評論讚「給反腐拍手叫好」、「身為反邪教創始人，卻誤導社會輿論，絕不無辜」。

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