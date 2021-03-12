鞏固香港金融中心地位 百度將在香港第二上市

百度將在香港第二上市，助力香港鞏固金融中心地位。路透

全球最大搜索引擎「百度」12日公布香港 第二上市的定價方案，招股價上限為每股港幣295元，預計最高將募資港幣280.25億港元（約36億美元）。這也是繼阿里巴巴、網易、京東之後，又一家重量級中概股赴港上市，據悉，B站（嗶哩嗶哩）、微博、攜程等中國 網路科技巨頭也計劃到香港上市。

中國證券 時報指出，百度等眾多中概股的「回流」，將有助於鞏固香港國際金融中心地位。

中共十三屆全國人大四次會議11日表決通過「完善香港特區選舉制度的決定草案」，被外界視為北京已將香港的民主與自治權收回。但在政治緊縮的同時，北京當局也全力鞏固香港的經濟與金融中心地位。

在本月3日全國政協十三屆四次會議首場新聞發布會上，大會新聞發言人郭衛民就表示，中共中央將大力香港提升國際金融中心地位。

證券時報指出，籌資金額是定義國際金融中心的核心指標，港交所過去11年7次奪得全球募資額桂冠，其中「回歸」的中概股起到了決定性作用。

2019年阿里巴巴香港二次上市募資金額就超過港幣1,000億元，占港股當年融資總額的三成以上；2020年網易和京東在香港上市的募資總額也超過港幣500億元。

今年第1季，快手IPO已成功募資超過港幣400億元，百度此次上市融資額也達到港幣280億元。證券時報稱，可以預見，2021年又將成為香港市場的「募資大年」。

報導稱，大型中概股赴港上市還能優化港股結構、活躍交易、提升估值、增強市場的長期競爭力。

證券時報指出，香港股市長期以金融與地產為重。隨著眾多新經濟領域的中概股「回歸」，可望根本改變港股權重上市公司類型單一的現狀。而且新經濟公司獨有的成長性，將能明顯提高港股的整體估值。

此外，百度、阿里巴巴、京東、快手、網易等新經濟公司登陸港股，還將提升恒生指數中新經濟企業的比重，為香港「構築起新經濟護城河，讓香港資本市場能更好地行走於全球資本最前沿」。

證券時報表示，眾多新經濟公司登陸港股，一方面體現了香港與中國血脈相連的緊密關係，讓中國成為香港未來發展的堅實基礎和後盾。

另一方面還可以將香港窗口作用充分激發，讓國際社會和資本通過參與香港市場，關注和投資眾多中國新經濟公司，了解中國發展的最新進展，分享21世紀最具活力經濟體成長的紅利。