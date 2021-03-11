1張圖看北京改香港選制

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香港特派員李春／香港報導
中國十三屆全國人大四次會議以2895票贊成、零票反對、一票棄權，表決通過修改香港選制的決定。（中新社）
中國十三屆全國人大四次會議以2895票贊成、零票反對、一票棄權，表決通過修改香港選制的決定。（中新社）

中國13屆全國人大四次會議11日在閉幕會上，表決通過「完善香港特區選舉制度的決定草案」，在香港回歸即將24周年之際，首次對香港立法會的選舉和組成、對香港特首的選舉，做出重大變動。

中國全國人大會議有關香港選制的決定，如預料般在只有1票棄權下通過。這個決定草案通過後，中國全國人大常委會預計在4月透過修改香港基本法的附件1及附件2，即「香港特別行政區行政長官的產生辦法」和「香港特別行政區立法會的產生辦法和表決程序」，再做出香港選制改變的決定。

北京改香港選制 選委會變大怪獸 製表／林則宏
北京改香港選制 選委會變大怪獸 製表／林則宏

在4月中國全國人大常委會做出決定後，香港政府將據之向香港立法會提出本地立法的草案，通過後即施行新的選制，先在今年底約12月選舉香港立法會，然後明年初選舉新1任特首。

首度設資格審查機構

中國全國人大會議通過的決定，由9條組成，核心內容有3大部分。第一大核心內容，是首度設置一個資格審查機構，即香港特區候選人資格審查委員會，負責審查並確認選委會委員候選人、特首候選人和立法會議員候選人的資格。待具體的選制改變內容推出，會落實之前中國港澳辦提出的「全程審查」，其審查的法律標準將有三項，即香港基本法、港版國安法、中國全國人大常委會關於香港基本法條文的解釋，然後才是香港本地法律。

選委擴至1,500人

這一決定的第二大內容，擴容、升位香港選舉委員會。現在香港選舉委員會負責選舉香港特首、人數是1,200人。未來要將選委擴容至1,500人，將原來的四大界別擴至5大界別，新增界別含中國全國團體香港成員；而升位則是選委會不只負責選舉產生特首、提名特首候選人，還要負責提名和選舉部分立法會議員。

選委會40席絕對優勢

決定的第3大內容，即改變香港立法會的議席和議員產生方式，議席由現在的70席擴至90席，原來議員產生方式主要是地區直選和功能組別間選兩種，現改為選舉委員會選舉、功能團體選舉、地區直接選舉3種方式產生。具體來說，是間接選舉議席擴大、直接選舉議席縮小，如未來以傳說中的3種方式分別產生議席40、30、20，則選委會選舉的40席占絕對優勢。

中國全國人大常委會委員長栗戰書在人大會議閉幕式上說，會議通過有關香港選舉制度的決定，表達的是維護國家主權、安全、發展利益，維護香港憲制秩序的堅定決心。香港特首林鄭月娥聲明，對人大決定表示支持和感謝。香港民主黨主席羅健熙直言，人大修改香港選舉制度，是將過去20多年來政制開放全部取消，當局對參選人設立資格審查機制是政治審查，令民主派日後生存空間收窄。

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