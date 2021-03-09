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港大團隊 發現有效抗新冠藥物

香港特派員李春／香港報導
香港大學醫學院一個團隊最新研究，發現新廣譜抗病毒肽「8P9R」和藥物能抑制新冠病毒。（中新社資料照片）
香港大學醫學院一個團隊最新研究，發現新廣譜抗病毒肽「8P9R」和藥物能抑制新冠病毒。（中新社資料照片）

香港大學醫學院一個團隊最新研究，發現新廣譜抗病毒肽「8P9R」和藥物能抑制新冠病毒。另一個研究團隊則發現，幾乎所有香港華人均帶有最少一種可能會影響用藥效果的罕見基因變異。

香港大學醫學院微生物學系的研究團隊，發現了一種針對新冠肺炎的新型廣譜抗病毒治療策略。團隊發現一種雙功能的廣譜抗病毒肽或者臨床藥物的聯合應用，能同時抑制新冠病毒的兩條感染途徑。

研究團隊說，新冠病毒能夠通過内涵體內吞和直接的細胞表面融合兩條途徑感染人體細胞。抗病毒藥物如能同時抑制這兩個感染途徑，可能會達到更好的抑制效果。通常需要數以年計的時間來開發用於治療新興感染，例如新冠肺炎的特效抗病毒藥物。

現有的廣譜抗病毒藥物被重新鑒定，用於治療新冠肺炎和其他新興感染，可為快速控制大流行和將來可能出現的新興疾病提供長遠的解決方案。

該研究發現，新的偶聯多肽「8P9R」具有雙功能抗病毒活性，能同時抑制新冠病毒感染細胞的兩條途徑。「8P9R」可以抑制新冠病毒在倉鼠體內的複製，有望繼續開發成廣譜抗病制劑，從而應對將來的新興疾病。

團隊同時研究鑒定出臨床上已有藥物「氯喹」、「阿比多爾」和「卡莫司他」的聯合用藥，能夠有效抑制新冠病毒在倉鼠肺部的複製。鑒定的聯合藥物能同時抑制新冠病毒感染的兩條途徑，並有效抑制新冠病毒在倉鼠體內的複製。這個策略有可能會被借鑒或應用到臨床實驗去治療新冠肺炎的病人。

香港大學醫學院另一個研究團隊，透過首個以香港華人為對象的最大型研究，發現絕大部分香港華人帶有最少一種與藥物有關的基因變異，而幾乎所有香港華人均帶有最少一種可能影響用藥效果的罕見基因變異。研究指出，透過藥物基因學開發個人化藥物處方，可減少不良反應和提升藥效的潛力。

香港 華人 新冠肺炎

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