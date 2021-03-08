披露武漢疫情 中國公民記者方斌恐被控尋釁滋事

武漢華南海鮮市場一直被視為是這次全球新冠肺炎疫情的起源地。（美聯社）

中國武漢 剛爆發疫情時，公民記者方斌積極報導實況，卻遭當地警方拘捕至今超過1年。知情人士透露，警方一度打算以「煽動顛覆國家政權」罪嫌移送方斌，如今則打算以「尋釁滋事」罪移送。

2020年1月起，方斌與其他公民記者積極披露2019冠狀病毒疾病（COVID-19）在武漢爆發的實情，引起全球注意。同年2月1日，方斌率先拍下武漢第五醫院5分鐘內搬出8具遺體的影片，震撼全球，但不久就被逮捕，至今下落不明，一度傳出他被匿名羈押在武昌監獄。

自由亞洲電台報導，武漢一名徐姓知情人士表示，當地不少關心方斌的友人到處打聽他的下落，試圖最新情況。而方斌案至今沒有任何律師介入，若家屬「不配合」，律師無法介入，導致方斌到現在沒有任何消息，是「很頭痛的問題」。

徐姓人士說，官方2020年曾承諾在美國總統大選 後公開方斌的案情，但一再違背承諾。至今美國大選早已結束，方斌案依然沒有任何訊息。

武漢另一名匿名知情者則直指，方斌被捕後遭警方指控多項罪名。他的家屬不久前透露，當地警方最早準備以「煽動顛覆國家政權」罪嫌移送方斌，但拖到現在都未向家屬提供任何法律手續。直到最近，警方才告訴家屬，準備把方斌的罪名改成較輕的「尋釁滋事」。

報導指出，武漢公安 目前依然全面封鎖與方斌有關的消息，如有網友在微信群表達對方斌的關注，立即會被公安約談及警告。

這名匿名人士呼籲國際社會多關注方斌，因為他是最先向國際社會披露疫情初期慘況的人。

除方斌外，包括陳秋實、李澤華、張展等當時參與報導實情的公民記者先後被軟禁，其中張展更被依「尋釁滋事」罪判刑4年。