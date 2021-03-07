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王毅：合作清單就在眼前 盼美解除不合理限制

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王毅：合作清單就在眼前 盼美解除不合理限制

中央社北京7日電
王毅7日在兩會發表的談話透過畫面放送。(美聯社)
王毅7日在兩會發表的談話透過畫面放送。(美聯社)

中國國務委員兼外交部長王毅今天說，中美關係仍要恪守「不干涉別國內政」原則，「中美可以合作、需要合作的清單就放在我們面前」，盼美方盡快解除設置的「各種不合理限制」。

中國第13屆全國人民代表大會第4次會議今天邀請王毅出席記者會，說明中國對外關係與外交政策，他在應詢時作上述表示。

根據新華網文字直播，美國全國廣播公司（NBC）記者提問，中美為了穩定中美關係，是否有雙邊對話的空間，並在涉及南海、台灣、新疆、香港和西藏等議題上作出讓步。

王毅說，中美關係首先還是要「恪守不干涉別國內政」原則，這是「聯合國憲章」的明確規定，也是國際關係的基本準則，包括中美在內，各國都應確實遵守。

他並指前述許多問題都是中國內部事務，「中國做得好不好，中國人民最有發言權；中國應該怎麼做，中國人民才是主人翁」。

王毅聲稱，中國願在尊重國家主權前提下，與各方增信釋疑，講明事實真相，「但絕不接受毫無根據的指責抹黑，絕不允許核心利益受到侵犯」。

他又說，「美國長期動輒打著所謂民主、人權旗號肆意干涉別國內政，在世界上製造了諸多麻煩，甚至成為動盪戰亂的根源。美方應早日意識到這一點，否則這個世界仍將不得安寧」。

王毅接著表示，中美作為兩個社會制度不同的國家、世界前兩大經濟體，有分歧、矛盾在所難免，在利益交融中出現競爭並不奇怪，「關鍵是要通過坦誠溝通加以有效管控，防止戰略誤判，避免衝突對抗」，要在公平公正基礎上良性競爭，既提升自我，又照亮對方，而不是相互攻擊、零和博弈。

他還說，「中美可以合作、需要合作的清單就放在我們面前，包括抗擊疫情、經濟復甦、氣候變化等等，我們願本著開放態度與美方探討和深化合作」。

王毅並強調，希望美方與中方相向而行，盡快解除迄今對中美合作設置的各種不合理限制，更不要再人為製造出新的障礙。

他又說，中國國家主席習近平在農曆除夕當天與美國總統拜登（Joe Biden）通話，就中美關係深入交換意見，為兩國關係重回正軌明確了努力方向。中方願與美方一同，全面落實這次重要通話的成果，共同推動中美關係「辭舊迎新」，實現健康穩定發展。

中國 王毅 美國

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