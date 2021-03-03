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環球電視網在法國申請牌照過關 中國官媒將於全歐復播

中央社／巴黎3日專電
法國媒體主管機關「法國最高視聽委員會」3日宣布，通過中國官媒中國環球電視網的播放執照申請。圖為營運CGTN的中央廣播電視總台。（中新社）
法國媒體主管機關「法國最高視聽委員會」3日宣布，通過中國官媒中國環球電視網的播放執照申請。圖為營運CGTN的中央廣播電視總台。（中新社）

法國媒體主管機關「法國最高視聽委員會」今天宣布，通過中國官媒中國環球電視網（CGTN）的播放執照申請。這表示CGTN將能繼續在歐洲，包括英國，播放節目。

2月初，中國環球電視網因受控於中國共產黨而遭到「英國通訊管理局」（Ofcom）撤銷牌照。

然而CGTN在12月就開始向法國最高視聽委員會（CSA）提出申請，以期CSA在法律上認可其播出能力。因為根據法國法規，只要符合兩項技術條件便能獲得播出許可─必須透過法國衛星，也就是歐洲電信衛星（Eutelsat）播放，和必須從法國送出訊號；廣播內容並非審查項目。

法國最高視聽委員會今天的審查確認CGTN符合這兩項條件，因此認可其播放能力。

法國最高視聽委員會在新聞稿中表示，「由於英國脫歐，以及英國通訊管理局根據英國法律撤銷CGTN牌照，CGTN負責人向委員會接洽，請求認證其播放符合歐洲法律與法國規範。法國最高視聽委員會予以認可」。

「法國法律不要求透過衛星播放的、且擁有在法國播放能力的非歐洲頻道，在播放前進行事先授權。這些頻道能自由播出，不需事先核查，但須尊重法國視聽傳播相關法律」。

然而有鑒於CGTN引發的風波與爭議，法國主管機關仍在新聞稿中強調，「CSA將會特別注意CGTN是否遵守法規要求」。

根據1989年在歐洲理事會（Council of Europe）架構內簽署的「跨境電視協議」，只要CGTN能向其他簽署國家申請到合法播放權，就能繼續在英國境內播送。英國雖退出歐盟，但仍是歐洲理事會成員，脫歐不影響外國媒體在歐洲全境播放的權利。

繞了一圈，CGTN還是可以在歐洲合法播送節目，包括英國。

但這也不代表CGTN可以肆無忌憚。現在CGTN落入法國最高視聽委員會掌管範圍，委員會將有權在CGTN播放煽動仇恨暴力或不尊重人類尊嚴、誠信等內容時，下令開罰或停播。過去CSA就曾因中東頻道犯下嚴重錯誤時勒令停播。

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