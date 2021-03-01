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4根麵條賣2.3美元 西安景區餐廳遭停業整頓

記者賴錦宏／即時報導
中國網友在西安白鹿原白鹿倉景區麵店吃大碗麵，卻只有四根麵條。（澎湃新聞網）
中國網友在西安白鹿原白鹿倉景區麵店吃大碗麵，卻只有四根麵條。（澎湃新聞網）

中國風景區內物價高昂引人非議的事情，再添一樁。2月27日，有中國網友發影片爆料，稱白鹿原白鹿倉景區的麵，「15塊錢人民幣（約2.3美元）只有4根麵條。感覺這就是哄人的。」份量很小，剛好只能蓋住碗底。景區官方微博一日發布致歉文章，並要求業者停業整頓。

據澎湃新聞報導， 3月1日，針對該事件，白鹿原白鹿倉景區官方微博發布致歉和處理公告稱，涉事商戶存在「大碗麵份量不足」違規經營行為，已責成涉事商戶停業整頓，調查結束後將按照「景區商戶管理規定」嚴肅處理。

前述公告稱，對於2月27日遊客在白鹿倉景區「咥大碗麵」經營商店用餐，發生「一碗麵15元四根麵份量太少」的情況，景區深表歉意。在關注到影片內容後，景區第一時間調查影片反映的情況，確定該商店的確存在「大碗麵份量不足」違規經營行為。 「在此我們向廣大遊客誠摯致歉！」

公告稱，目前，景區已責成涉事商店停業整頓，調查結束後將按照管理規定嚴肅處理。在此，景區鄭重承諾：積極配合市場監督管理部門對經營商戶加強管理，並加強從業人員培訓，嚴格執行明碼標價、保質保量、規範操作等規定要求，讓遊客明明白白消費，確保為廣大遊客提供安心舒心的遊覽消費環境。

中國 微博 人民幣

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