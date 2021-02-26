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香港優先市民群組 26日起接種科興疫苗

中央社／香港26日電
香港當局26日起為優先市民群組包括60歲以上人士接種中國科興公司的COVID-19疫苗。圖為已預約的市民在疫苗接種中心排隊。中通社
香港當局26日起為優先市民群組包括60歲以上人士接種中國科興公司的COVID-19疫苗。圖為已預約的市民在疫苗接種中心排隊。中通社

香港當局今天起為優先市民群組包括60歲以上人士接種2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫苗，過程大致順利。

今起接種的疫苗是中國科興控股生物技術有限公司（Sinovac）生產的滅活疫苗（克爾來福），已登記的市民各自到5個中心接種，時間由早上8時到晚上8時。

一些市民接種疫苗後向媒體說，接種後感到安心些；也有人說，他是跨境汽車司機，接種後開車到大陸安心些。

前行政長官董建華及前律政司司長梁愛詩也先後到中心接種。董建華呼籲港人接種疫苗，以保護自己、保護家人、保護香港。

有市民說，打針後沒有甚麼感覺，很輕鬆，也沒有不適。

當局首先安排兩週為市民接種疫苗，全部已經額滿。按照計畫，市民先後接種兩針，第一針和第二針相隔28天施打。

港府共向3間疫苗製造商達成採購疫苗協議，它們分別是科興滅活疫苗、中國復星醫藥和德國BioNTech合作生產的核糖核酸（mRNA）「復必泰」疫苗，以及英國阿斯特捷利康藥廠（AstraZeneca）與英國牛津大學研發的不可複製性病毒載體疫苗。

「復必泰」疫苗預定明天抵達。

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