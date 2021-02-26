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美外交官被迫「肛篩」受辱？ 中國外交部：從未要求

編譯徐榆涵／綜合報導
中國大陸目前仍是以鼻咽拭子來檢測病毒，少部分的高風險人士會被要求做肛篩。歐新社
中國大陸目前仍是以鼻咽拭子來檢測病毒，少部分的高風險人士會被要求做肛篩。歐新社

華盛頓郵報日前報導，他們取得美國外交官的會議紀錄，顯示一些駐中國的美國外交人員指出，自己被迫接受中國的「肛篩」病毒檢測。對此，美國24日引述中國外交部說法，稱先前事件「弄錯了」，中國外交部則澄清，中方從未要求過美國外交人員進行「肛篩」。

美國有線電視新聞網（CNN）報導，美國國務院25日發布聲明說，「從未同意過這種檢測方式，且當得知有美國外交人員接受肛篩檢測時，已直接向中國外交部抗議」，並引述中方回應稱，由於之前弄錯了，才會有美國外交人員被要求接受肛篩檢測，已指示美方外交人員拒絕有關測試。

中國外交部發言人趙立堅25日也表示，「據我所知，我還跟同仁核查過，中國從未要求過美國駐中外交官接受肛拭子檢測」。

據報導，美方一名外交消息來源向CNN指出，美國駐中代表已向中國協商一陣子，以避免美方外交職員接受此檢測。

CNN指出，根據中國官媒過去數周的報導，一些中國醫師和研究都認為肛拭子檢測筆鼻或咽喉檢測更準確。中國一名傳染病醫師說，有些無症狀或症狀較輕的患者康復速度很快，新冠病毒在部分染疫者的呼吸道中停留三至五天內就消失了，但通常可以在腸道存活比較久時間。

中國 美國 檢測

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