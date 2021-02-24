專家：3月初是中國疫情拐點 年底可望恢復疫前狀態

中國工程院院士張伯禮23日表示，等到3月分春暖花開，中國疫情會進一步平緩。取材自人民日報

中國 工程院院士張伯禮23日表示，中國國內已連續多日沒有新增本土病例，疫情 防控整體情勢較樂觀，尤其到3月春暖花開，疫情會進一步平緩。他認為，3月初將是中國疫情拐點，中國全國疫情都可常態化防控，復工 復產復學都可有序進行，而年底將可望恢復到疫情前的水準。

據人民日報報導，截至2月23日，中國已連續9天沒有新增本土新冠肺炎確診病例。

張伯禮指出，中國今年整體的疫情防控形勢都會平穩趨好，目前國際疫情穩步趨緩，中國國內已經實現常態。他解釋，所謂「拐點」就是中國沒有連續新增本土病例、沒有高中風險地區，常態化防控疫情、有序的復工復學，逐步恢復到正常的生活。

有民眾反映，雖然目前中國疫情控制住，但還是心有餘悸，而且很懷念疫情前的生活。對此，張伯禮說，這一天不會太遠，估計年底疫情會更加常態化，能很大程度地恢復到疫情前的水準。

儘管拐點已經到來，但張伯禮提醒，防疫期間形成的良好制度和習慣仍不能放棄。少聚集、保持社交距離、保持通風、勤洗手等好習慣，都應該長期堅持。下一步的防控任務是常態防空和精準防控相結合，外防輸入包括人傳人和物傳人仍然是重點，應該繼續加大海關檢疫、歸國人員隔離等措施。