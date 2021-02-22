立訊精密董座王來春 首次問鼎中國傑出商界女性榜

立訊精密董事長王來春。深交所

富比世 22日公布2021年度大陸傑出商界女性榜，其中54歲的立訊精密董事長王來春首次問鼎榜首。

富比士中國報導，這位曾經的富士康女工，在富士康線裝事業部工作近10 年後離職創業，從老本行線纜連接器入手，逐步進入包括蘋果在內的全球多家知名企業供應鏈。

報導指出，如今立訊精密已邁入全球高速連接介面技術前沿領域，將業務拓展至消費電子、通訊、汽車電子等領域，產品涉及核心零件、模組設計開發製造和系統組裝，智慧自動化製造領先同業。

富比世中國表示，王來春重視企業中長期規劃，帶領團隊吸收新產業、新技術並快速決策布局落實。

作為蘋果供應鏈 體系的重要供應商，立訊精密服務蘋果多品類零部件和系統組裝，是AirPods主力供應商， 2019年市場份額提高到70%。AirPods銷量持續走高與5G+新能源帶動的連接器需求增長，助其2020年淨利超70億元，同比增幅超50%。

截至2月22日收盤，立訊精密跌幅2.29%，報人民幣 48.7元，總市值人民幣3420億元，持股19.45%的王來春身家人民幣665億元。

在王來春之外，海天味業副董事長程雪、龍湖集團董事會主席吳亞軍分列第二三名，格力電器董事長董明珠位居第5、新希望董事長劉暢位居第14、碧桂園聯席主席楊惠妍位居第18。

今年100 位上榜者平均年齡50 歲，過半擁有碩士及以上（包括MBA）學歷，四分之一上榜者擁有海外求學經歷，所管理企業總市值超過人民幣12兆元，地域上，上海和北京是擁有最多上榜者的城市。

與去年相比，今年大陸商界女性榜共有46 個新面孔，其中醫藥大健康是新上榜女性最多的行業，TMT 領域次之。