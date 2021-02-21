習近平首提「樹立正確黨史觀」 官媒：有深意

中國國家主席、中共總書記習近平。(美聯社)

中共 領導人習近平 20日出席黨史學習教育 動員大會並講話，官媒21日刊文分析表示，習近平在「兩個一百年」的關鍵時刻首次提出「樹立正確黨史觀」，具有深意。

新華社報導，中共總書記習近平出席黨史學習教育動員大會。他表示，在「兩個一百年」奮鬥目標歷史交匯的關鍵節點，在全黨集中開展黨史學習教育，正當其時，十分必要。

新華社今天刊文「習近平在動員大會上首提『黨史觀』有深意」表示，這是習近平「首次公開提出『樹立正確黨史觀』這一重要論述」。

文章表示，習近平在講話中強調：「要旗幟鮮明反對歷史虛無主義」，反對抹黑黨的歷史英烈，因為「歷史虛無主義的本質，是從根本上否定馬克思主義指導地位和中國走向社會主義的歷史必然性，否定中國共產黨的領導。」

習近平會上講話時還提出：「要堅持以我們黨關於歷史問題的兩個決議和黨中央有關精神為依據，準確把握黨的歷史發展的主題主線、主流本質，正確認識和科學評價黨史上的重大事件、重要會議、重要人物。」

文章說，黨關於歷史問題的兩個決議「是我們黨正確運用唯物史觀總結運用歷史的光輝典範」。

中共關於歷史問題的兩個決議分別為1945年4月中共第6屆七中全會通過的「關於若干歷史問題的決議」，和1981年6月中共第11屆六中全會通過的「關於建國以來黨的若干歷史問題的決議」。

1945年的「決議」全面論述中共前領導人毛澤東思想的基本內容，高度評價、並確立毛澤東思想的指導地位，鞏固毛澤東在全黨的核心地位；1981年的「決議」將「文化大革命」定性為毛澤東發動的「左傾嚴重錯誤」，但又稱毛澤東一生仍然功大於過。