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被黑壓壓擠滿河灘的外軍埋伏...中揭去年中印衝突細節

記者陳言喬、林則宏／綜合報導
中國首度公開去年6月的中印加勒萬河谷衝突影片。（視頻截圖）
中國首度公開去年6月的中印加勒萬河谷衝突影片。（視頻截圖）

中印邊境對峙部隊撤軍後，中國官媒昨天大幅報導去年6月在加勒萬河谷的嚴重衝突細節，解放軍派少數官兵與印軍交涉卻遭圍攻，造成四死一傷。

去年6月中印邊境部隊爆發嚴重衝突，「解放軍報」昨首度證實傷亡名單，死者中一人是機步營營長，還公布當時的衝突細節。另據去年的報導，印軍方面有20人陣亡，70多人被俘。

「解放軍報」稱，自2020年4月開始，有關外軍（即印軍，中方有意不點名的稱法）違反兩國協定，抵邊越線搭建便橋、修建道路，頻繁在邊境越線爭控，試圖單方面改變邊境管控現狀，導致邊境局勢陡然升溫。

該報詳細描述中印邊境衝突爆發情況指出，「6月，外軍公然違背與我方（中方）達成的共識，越線挑釁。按照先前慣例和雙方達成的約定，團長祁發寶僅帶幾名官兵前出交涉，卻遭對方以數倍人數埋伏攻擊，外軍河灘上黑壓壓擠成一片」。

雙方爆發衝突後，團長祁發寶被印軍列為重點攻擊對象，他的左前額骨破裂，被印軍打成一道十幾公分長的傷口，頭部受重創倒在地上；解放軍機步營營長陳紅軍帶著官兵，衝進「石頭雨」、「棍棒陣」營救祁發寶。

聽到有人喊「營長連長被圍攻」，解放軍士兵陳祥榕衝上前去，用身體和被砸壞的盾牌護住營長連長。解放軍事後清理戰場時，發現倒在地上的陳祥榕身體護著營長陳紅軍，兩人均已陣亡。

報導稱，解放軍士兵蕭思遠本已脫離險境但又回過頭再次衝向陣地，營救戰友，用身體為戰友遮擋石塊、棍棒的攻擊，戰鬥至生命最後一刻；另一名士兵王焯冉，在渡河支援途中，救助被激流沖散的三名戰友脫險，自己卻卡在河中石縫最終淹沒在冰河之中。

報導還稱，解放軍支援隊伍其後趕到，「一舉將來犯者擊潰驅離，抱頭逃竄，丟下大量越線和傷亡人員，付出慘重代價。解放軍獲得重大勝利」。

報導稱，中共中央軍委會決定授予祁發寶「衛國戍邊英雄團長」榮譽稱號，追授陳紅軍「衛國戍邊英雄」榮譽稱號，給陳祥榕、肖思遠、王焯冉追記一等功。

中國首度公開去年6月的中印加勒萬河谷衝突影片及傷亡名單，形容當時「他們的人陸續從...
中國首度公開去年6月的中印加勒萬河谷衝突影片及傷亡名單，形容當時「他們的人陸續從山崖後冒出來，黑壓壓擠滿了河灘……」。（取材自央視軍事）
團長祁發寶。（取材自中國軍網）
團長祁發寶。（取材自中國軍網）
受傷的解放軍。（視頻截圖）
受傷的解放軍。（視頻截圖）

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