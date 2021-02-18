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取消東北計畫生育？中國衛健委：會提出試點方案

記者呂佳蓉/即時報導
圖為吉林省通化市東昌區。圖／新華社
圖為吉林省通化市東昌區。圖／新華社

中國擬取消在東北地區的計畫生育。中國國家衛健委昨日表示，東北地區生育率不高，生育政策對生育行為的影響大為減弱，會在相關基礎上，提出東北地區實施全面生育政策的試點方案。

中國東北地區人口流失嚴重，去年中國全國人大代表、遼寧省常務副省長陳向群曾建議，應先在東北地區全面放開人口生育政策。

中國國家衛生健康委員會在官網上發布對中國全國人大代表提出「關於解決東北地區人口減少問題的建議」的答覆。

答覆指出，東北地區人口總量減少與區域經濟體制、產業結構、社會政策等綜合性與系統性問題相關。其中指出，資源枯竭與產業升級轉型，造成大批年輕的勞動力外流；再來，儘管東北地區的生育政策相對寬鬆，但生育意願仍不高，這與經濟負擔、嬰幼兒照護和女性職業發展等影響相關，生育政策對生育行為的影響大為減弱。

中國國家衛健委表示，東北地區可實際進行探索，包含組織專家進行研究，研判全面放開生育限制對當地經濟增長、社會和諧穩定、資源環境戰略、基本公共服務等方面的影響。需做好政策調整後人口變動測算、研究實施全面放開生育政策需要配套出台的文件，以及評估政策變動的社會風險等。

中國

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