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WTO任命新秘書長伊衛拉 中國深夜發賀電：眾望所歸

記者林則宏／即時報導
世界貿易組織（WTO）總理事會15日通過任命奈及利亞前財政部長伊衛拉（Ngozi Okonjo-Iweala）為新任秘書長。(路透)
世界貿易組織（WTO）總理事會15日通過任命奈及利亞前財政部長伊衛拉（Ngozi Okonjo-Iweala）為新任秘書長。(路透)

瑞士日內瓦當地時間15日下午，世界貿易組織（WTO）總理事會正式通過任命奈及利亞前財政部長伊衛拉（Ngozi Okonjo-Iweala）為秘書長，中國商務部隨即於北京時間15日深夜發布新聞稿表態支持，並稱由依衛拉出任WTO新任秘書長是「眾望所歸」。

WTO這次祕書長改選，是因原任祕書長62歲的巴西籍阿茲維多（Roberto Azevedo），去年5月突然以「個人因素」為由宣布提早辭職（任期原至今年8月）。

在各方推舉代理秘書長的協商觸礁後，去年8月以來，WTO秘書長便一直懸缺，只能暫時由4位副秘書長代理。

去年10月，在經過兩輪遴選後，伊衛拉和韓國產業通商資源部通商交涉本部長俞明希（Yoo Myung-Hee），從最初參選的8名候選人中脫穎而出，進入決選階段。這也是史上首次由兩名女性共同角逐WTO秘書長職位。

在去年WTO新任秘書長遴選過程中，伊衛拉一直獲得多數WTO成員支持，但當時的美國川普政府卻在最後關頭表態支持俞明希。由於WTO秘書長任命遵循成員協商一致原則，WTO的164個成員均享有「一票否決權」。

《財新網》指出，川普政府的杯葛，使得伊衛拉的當選進程受阻。直到今年2月5日，新上任的拜登政府才透過美國貿易代表署（USTR）發表聲明，支持WTO總理事會推薦的新任秘書長的最終人選伊衛拉。

俞明希隨後也發布聲明，宣布退出WTO秘書長競選。

財新網指出，儘管WTO的164個成員中有54個非洲國家、約占總數三分之一，但在此之前一直沒有來自非洲的秘書長執掌過WTO。

66歲的伊衛拉將於3月1日就職。伊衛拉曾任奈及利亞財政部長，也曾在世界銀行（World Bank）擔任發展經濟學家。

對於伊衛拉獲任命為WTO新任秘書長，中國商務部在當地時間15日晚間10時30分發布新聞稿表示，中方祝賀伊衛拉擔任WTO新任秘書長。伊衛拉長期從事發展中國家減貧和全球疫苗健康領域工作，擁有豐富的國際組織管理經驗。

新聞稿稱，伊衛拉是WTO首位來自非洲的秘書長，也是首位女性秘書長，是眾望所歸。

中國商務部表示，當前，新冠肺炎疫情蔓延態勢尚未緩解，多邊貿易體制面臨重大挑戰。中方對依衛拉擔任WTO秘書長充滿信心。

「中方期待她履新之後，促進世貿組織盡快恢復正常功能，推動世貿組織在抗疫合作、經濟復甦方面發揮更大作用，推動世貿組織第12屆部長級會議取得積極成果，推進世貿組織必要改革，維護和增強多邊貿易體制的權威性和有效性。」

WTO 中國 商務部

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