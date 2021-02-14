摸黑吃飯不開一盞燈 北京黑暗餐廳有著光明溫暖

北京這家「黑暗餐廳」的明亮一側設有鋼琴，讓具有音樂素養的視障或身障員工為客人彈琴。圖為眼睛只能分辨光明和黑暗，卻能自彈自唱的服務生周昊雨。 中央社

相信誰都不想在伸手不見五指的餐廳裡吃飯。但在北京 ，有這麼一家「黑暗餐廳」是一片漆黑地讓客人用餐，沒有一盞燈，卻沒人喊著走人退費，讓人充分感受到視障者的缺憾與人生。

然而，這家名叫「木馬童話」的「黑暗餐廳」，是一家背後有著來由和故事的餐廳，讓當地一些有視覺和其他障礙的年輕人，有了謀生乃至於與陌生人接觸，進而嘗試重新融入社會的機會。

這家與眾不同的餐廳，位在北京最熱鬧的西單商圈，卻座落在一個相對安靜的飯店裡。為了不要太突兀，並考慮顧客的接受度，餐廳分成了「光明」和「黑暗」兩個店面。其中，「光明」店面是日本料理和居酒屋；至於「黑暗」店面就是「黑暗餐廳」，做的是法國料理。

在這獨特的「不開燈」模式下，前往消費的客人，會由一名本身可能就是弱視的店員在最前面，客人在後面排成一列，並用手扶住前人的肩膀，從明亮的大廳瞬間走進黑暗，一步一步小心翼翼地被帶到座位上用餐，再由口頭介紹摸黑點餐。上菜後，就完全憑觸覺和味覺，品嚐口中的菜餚了。

「黑暗餐廳」的老闆、醫師出身的于爽表示，餐廳12年前創立時，它是一家不被祝福的餐廳，因為大多數人都覺得「怎麼能在兩眼一抹黑的地方吃飯」。沒想到，隨著中國 經濟起飛，口袋逐漸富裕的北京人敢於嘗試，口耳相傳下，反而讓這家獨一無二的餐廳迅速竄紅，甚至一度紅到外地，還上過名店排行榜。

但這家餐廳的故事，便隱藏在黑白涇渭分明的店面，以及絡繹不絕的客人背後。

原來，于爽曾是北京一家三甲醫院（中國最高等級醫院，相當於台灣 的醫學中心）的外科醫師。在開餐廳前，因為過於勞累，右眼出現了突發性的視網膜剝離，而且愈來愈嚴重。走在路上，她曾經一路走歪，最後走到馬路中間，差點被車撞。最後，她的右眼甚至有一個多星期，是完全看不到的。

所幸，于爽的眼睛康復了。但這個意外的經歷，讓她體會到了光明的重要，也讓她有了想讓旁人體會「眼睛看不見」的感受。幫助視障者及其他障礙者謀生的動機，驅使她在2009年創立了「木馬童話」餐廳，並按自己的理想，將店面的一半規劃為「黑暗餐廳」。

創立12年來，這家「黑暗餐廳」，一共幫助過80多名視障乃至於身障、來自中國各地的年輕人，讓這些年輕人得到一份受到尊敬的工作。這家餐廳不只以「黑暗」的新奇取勝，還能以愛心的理念，贏得顧客的尊敬與回頭。

目前，除了于爽和廚師，餐廳裡有著2名視障，1名體內器官受損，1名智力障礙，和1名顏面傷殘的員工在工作。而他們總能準確地帶著客人，進到黑暗餐廳裡，安然就坐。

而在餐廳明亮的一側，這些員工們一樣沒閒著。到了晚上，有些具有音樂天賦的視障員工，還會彈上幾曲膾炙人口的曲子助興，也接受客人點奏，讓整間餐廳裡有著獨特而歡愉的氣氛。

由於摸黑用餐的新奇，加上經營者的立意良善，開業12年以來，這家餐廳多數時間的生意興旺。但2020年的疫情衝擊，仍讓餐廳的經營受到影響。不過，許多老客人的鼓勵甚至捐獻，都讓這家標榜「黑暗」的餐廳，有著光明的溫暖。