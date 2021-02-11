我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

MIT博士生偷車攜槍遭搜捕 涉耶魯華生命案「極危險」

1張圖看疫情：全美確診破2728萬 逾47.1萬死

港股鼠年飆2223點 年內波幅達9051點

記者賴錦宏／即時報導
港股鼠年飆升2223點。（香港信報財經網）
港股鼠年飆升2223點。（香港信報財經網）

港股鼠年最後半日市低開高收，恒指回吐逾200點後走高，創32個月以來收市新高。港股將於下周二即大年初五(16日)復市。

據香港信報財經網，恒指低開43點，甫開曾吐210點，低見29828點，之後拗腰倒升，收市前曾升145點，高見30184點。恒指收報30173點，升134點或0.5%，五連升累飆1060點或3.6%，創2018年6月15日以來、近32個月收市新高。大市今日上升股份比例65%；下跌股份比例35%。

總結鼠年，恒指先低後高，曾因疫情急墜，去年3月19日低見21139點，之後反覆回升，至鼠年年尾回報轉正，最高升至1月25日的30191點，年內波幅9051點，最終鼠年埋單升2223點或8%。

國企指數報11880點，升70點或0.6%。

恒生科技指數報10411點，升1.9%。

即月期指收市升193點，報30134，低水40點，成交4.17萬張。

大市半日市成交額有920.87億元。

美國道指期貨升0.1%，報31359；納指期貨升0.09%。

藍籌內銀股續向好，工行升2%；中行升0.7%；建行升1.5%。另外，長實(01113)升2.3%；申洲再創新高，收市升0.8%。相反，騰訊一名高層因個人腐敗案被中國官方拘留，股價跌0.5%；蒙牛跌1.6%；潤地跌1.1%。

指數 美國 疫情

上一則

「天問」進入環火軌道 5、6月登陸火星

下一則

中國富豪孫宇晨自爆買GME股票大虧 損失或達80%

延伸閱讀

油價上周漲逾6%進逼60元 站上一年來高點

油價上周漲逾6%進逼60元 站上一年來高點

中國「短影音第一股」快手科技在港上市 首日大漲160%

中國「短影音第一股」快手科技在港上市 首日大漲160%
國際油價漲至一年高點 布蘭特進逼每桶60美元

國際油價漲至一年高點 布蘭特進逼每桶60美元
國際油金價格走弱 憂疫情仍抑制原油需求

國際油金價格走弱 憂疫情仍抑制原油需求

熱門新聞

示意圖，圖文無關。(取材自揚子晚報／視覺中國)

我的媽！新婚妻卸妝後判若兩人 夫覺得被騙提離婚：還我彩錢

2021-02-05 12:00
李子柒在網絡上傳古風美食教學片而爆紅。（影片截圖）

中國網紅李子柒破金氏紀錄！YouTube最多訂閱量

2021-02-02 19:53
中國明確演藝人員從業規範，違者最重將遭永久封殺。圖為眾多歌手與演員參加「文化中國·四海同春」春節聯歡晚會演出，近日在湖南長沙錄製完成。（中新社）

中國新禁令 藝人有「危害國家統一」等15行為 永久封殺

2021-02-05 18:49
澳籍華裔主播成蕾於去年8月遭中國當局扣留，事隔半年、澳洲當局8日對外證實，成蕾正式以「非法向海外提供國家機密」罪名遭中國正式逮捕。（路透）

華裔澳籍女主播遭中國正式拘捕！罪名「非法提供國家機密」

2021-02-08 08:16
視頻中，中國女留學生在阿德萊德唐人街奶茶店討工資，與老闆發生爭執，老闆朋友扇了她一耳光。（視頻截圖）

試工沒有工資？留澳中國女學生在唐人街討薪挨耳光、被踹倒

2021-02-05 10:00
陳金英一度靠賣羽絨服還債。（取材自微信）

浙江9旬奶奶好厲害 10年還清2077萬 怎做到的？

2021-02-07 12:00

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
12歲失聯華童找到了！地鐵站棲身多天

12歲失聯華童找到了！地鐵站棲身多天
CDC新研究：戴兩個口罩更有效 阻隔率達95%

CDC新研究：戴兩個口罩更有效 阻隔率達95%
快看世界／超三成美國人不願打疫苗 原因是這些

快看世界／超三成美國人不願打疫苗 原因是這些
川普要求孔子學院在美活動透明化 拜登撤銷

川普要求孔子學院在美活動透明化 拜登撤銷
北大「神童」趙鵬 34歲執掌華爾街投行

北大「神童」趙鵬 34歲執掌華爾街投行