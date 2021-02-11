港股鼠年飆2223點 年內波幅達9051點

港股鼠年飆升2223點。（香港信報財經網）

港股鼠年最後半日市低開高收，恒指回吐逾200點後走高，創32個月以來收市新高。港股將於下周二即大年初五(16日)復市。

據香港信報財經網，恒指低開43點，甫開曾吐210點，低見29828點，之後拗腰倒升，收市前曾升145點，高見30184點。恒指收報30173點，升134點或0.5%，五連升累飆1060點或3.6%，創2018年6月15日以來、近32個月收市新高。大市今日上升股份比例65%；下跌股份比例35%。

總結鼠年，恒指先低後高，曾因疫情 急墜，去年3月19日低見21139點，之後反覆回升，至鼠年年尾回報轉正，最高升至1月25日的30191點，年內波幅9051點，最終鼠年埋單升2223點或8%。

國企指數 報11880點，升70點或0.6%。

恒生科技指數報10411點，升1.9%。

即月期指收市升193點，報30134，低水40點，成交4.17萬張。

大市半日市成交額有920.87億元。

美國 道指期貨升0.1%，報31359；納指期貨升0.09%。

藍籌內銀股續向好，工行升2%；中行升0.7%；建行升1.5%。另外，長實(01113)升2.3%；申洲再創新高，收市升0.8%。相反，騰訊一名高層因個人腐敗案被中國官方拘留，股價跌0.5%；蒙牛跌1.6%；潤地跌1.1%。