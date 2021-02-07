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上海公布2021年重大建設項目 積體電路、特斯拉入列

記者林汪靜／即時報導
上海7日公布2021年上海市重大建設項目清單。取材自澎湃新聞
上海7日公布2021年上海市重大建設項目清單。取材自澎湃新聞

上海7日公布2021年上海重大建設項目清單，共安排正式項目166項，聚焦科技產業、社會民生、生態文明、城市基礎設施、城鄉融合與鄉村振興等領域，其中值得注意的是，科技產業類項目共59項，計畫建成5項，包括上海積體電路產業研發與轉化功能型平台、特斯拉超級工廠一期、上海交通大學張江科學園、上汽大眾MEB工廠建設等。

中國自媒體報導，上海市發改委7日公布的清單中，年內計畫新開工項目18項、在建128項、建成項目20項，另外安排預備項目47項。

中國「十四五」規劃期間，上海已明確三大先導產業和六大重點產業集群的發展目標。根據近日公開的「上海市國民經濟和社會發展第14個五年規劃和2035年遠景目標綱要」，上海對積體電路、生物醫藥、人工智慧三大先導產業的目標，是努力實現產業規模倍增。同時，還要打造六大重點產業集群，包括電子資訊產業、生命健康產業、汽車產業、高端裝備產業、新材料產業、現代消費品產業。

日前上海兩會期間，上海市人大代表，上海市政府副秘書長馬春雷指出，首先是做大做強三大先導產業，也就是積體電路、生物醫藥、人工智慧，同時把上海的六大重點產業做優、做強、做大，進而為上海的經濟發展奠定更好基礎。

上海將持續瞄準重大產業需求，聚焦重點區域、重點領域，推進一批標誌性重大項目落地。

在今年首個工作日，作為中國「十四五」開局的首場活動，上海市重大項目集中開工儀式啟動，全市64個重大項目集中開工，總投資2734億人民幣（約422.7億美元）。

中國 人工智慧 人民幣

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