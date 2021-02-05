網曬家鄉年貨 「聽說我不回家過年 我哥寄來一隻羊」

微博上全都曬起了家人寄來的年貨。(取材自微博)

回不回老家過年?這個懸念在臨近春節已經明朗化了。防疫 為大，在當局政策宣示及企業紛祭出鼓勵措施之下，在工作地「就地過年」成了許多遊子的選擇。於是，#聽說我過年不回家爸媽寄來的年貨#的相關話題衝上熱搜。

微博 上全都曬起了父母寄來的年貨，其中，最誇張的是，「聽說我不回家過年，我哥反手寄來一隻羊」。來自內蒙古的哥哥，用一隻羊滿足N個願望，但就是運費高達243元。

綜合中國 青年報、南方都市報、微博評論等報導，當不少人選擇「過年不回家」時，父母知道時哪能不著急呀；一位79歲老人得知孩子因工作原因無法回家過年後，帶了些土特產獨自從河南坐火車到西安，就是要陪兒子兒媳以及2個孫子一起過年。

相對上述能「團圓」的個案，那些無法與孩子一起過年的父母，早早就把孩子的年貨安排上了。離過年還有一周，很多父母寄來的快遞刷屏了！削好了皮的山藥、分裝好每頓份量的雞肉、煲湯用的草藥、親手包的餃子、老爹做的香腸……冰箱裡塞滿了父母的心意，很多網友看到微博曬圖都淚目了。

有一位哈爾濱的老母親寄來了17斤餃子，相對於「一隻羊」或許不算太「重量級」，但重點來了，這是17斤各種餡的餃子呀，是「包」進了父母滿滿的愛呀。

網友們紛紛表示，吃到了家鄉的事物，過年才真正有了年味；沒收到來自家鄉年貨的網友，看著這些「別人家的爸媽」，狠狠羨慕了一把。另有網友說：今年的異地過年，是為了以後每年更好的團聚；爸媽寄來的，表面上是年貨，其實是滿滿的愛。