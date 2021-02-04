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中國「人人影視字幕組」涉侵權 14人被捕

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中國「人人影視字幕組」涉侵權 14人被捕

記者林宸誼╱即時報導
人人影視截圖。上海公安局
人人影視截圖。上海公安局

上海警方日前偵破特大跨省侵犯影視作品著作權案，其中紅遍兩岸的中國知名影視網站「人人影視字幕組」，因侵犯影視作品著作權2萬多部，逮捕14名嫌犯，並查處涉案公司3家，查獲作案用手機20支和電腦主機、伺服器12台，涉案金額人民幣1600多萬元。

澎湃新聞報導，上海警方歷經三個月偵查，1月6日在山東、湖北、廣西等地警方的大力配合下，成功偵破「9.8」特大跨省侵犯影視作品著作權案，抓獲以梁某為首的犯罪嫌疑人14名。

上海警方於去年9月發現，有人透過「人人影視字幕組」網站和用戶端，提供疑似侵權影視作品的線上觀看和離線下載，經與相關著作權權利人聯繫，這些影視作品未取得著作權權利人的授權或許可。

對此，上海市公安局經偵總隊會同虹口公安分局開展偵查。

警方查出，以涉案網站和用戶端所留會員付款、周邊產品銷售付款兩個二維碼作為突破口，鎖定位於山東的梁某、叢某，以及位於湖北的王某，並很快摸清了整個犯罪團夥的組織架構。

經過調查，自2018年起，犯罪嫌疑人梁某等人，先後成立多家公司，在境內外分散架設、租用伺服器，開發、運行、維護「人人影視字幕組」APP及相關網站。

在未經著作權人授權的情況下，透過境外盜版論壇網站下載獲取片源，以約每部人民幣400元報酬雇人翻譯、壓片後，上傳至APP伺服器向公眾傳播，通過收取網站會員費、廣告費和出售燒錄侵權影視作品行動硬碟等手段非法牟利。

初步查證，各埠應用軟體刊載影視作品2萬多部，註冊會員數量800多萬，目前警方已對嫌犯依法採取刑事強制措施，案件正在進一步偵辦中。

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