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集團身陷破產危機 海南航空仍有望吸引新投資人

記者林汪靜／即時報導
海航集團儘管上周宣告破產重整，但旗下公司海南航空營運如常，且有望吸引新投資人。（圖／取自界面新聞）
海航集團儘管上周宣告破產重整，但旗下公司海南航空營運如常，且有望吸引新投資人。（圖／取自界面新聞）

海航集團儘管上周涉及一項破產申請、侵占指控，以及大規模資產減記，但旗下公司海南航空營運如常，且有望吸引新投資人。該公司吸引新投資人之處，在於這家中國第四大航空公司擁有強大的飛航網絡、品牌價值高、管理團隊經驗豐富、以及採取了多項重整措施。

路透報導，一名海航集團高管表示，包含海南航空在內的各子公司今年將會協商引進戰略投資者。

財新報導指出，潛在的收購者對海南航空擁有強烈意願，但報導並未提及哪些團體可能發起收購，報導稱海南航空將致力於保持獨立性，海南航空是大陸最大民營航空業者。海南航空對潛在投資事宜不予置評。

中國民航大學航空運輸經濟研究所所長李曉津說：「海南航空自身應當沒問題，海南航空很可能繼續運行，但所有權可能會變更。」

海航集團上周五表示，收到海南高級法院通知書，主要內容為，相關債權人因該集團不能清償到期債務，申請法院對集團破產重整。

與全球大部分航空業一樣，海南航空受到新冠疫情的打擊，財務問題讓其境遇更雪上加霜。去年該公司大陸國內旅客周轉量減少一半，該公司估計去年淨虧損人民幣580億到650億元，包含人民幣460億元減值損失。

但仍有專家人士對海南航空在疫情之際爭取投資人的能力，看法較為保守。交通銀行運輸業分析師Luya You指出，在任何更強勁的市場格局中，鑒於海航的網絡和整體需求，可以說它或許相當有吸引力，但疫情明顯已完全顛覆了這種情況。

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