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中國興起「盲盒」熱 商家趁機「清庫存」

記者賴錦宏／綜合報導
江蘇南京有菜市場攤商推出「菜場盲盒」。（中新社）
江蘇南京有菜市場攤商推出「菜場盲盒」。（中新社）

近年有不少中國商家以「盲盒」作招徠，從最初的玩具，時至今日餐飲、美妝、文具、圖書等諸多消費領域也都掀起一陣「盲盒風」。調查更顯示，2019年中國盲盒行業的市場規模為74億元人民幣，預計2021年將突破百億元。

據澎湃新聞，中消協近日就提醒消費者要有風險防範意識，同時批評有部分商家過度營銷、涉嫌虛假宣傳等，甚至將「盲盒」當作是「清庫存」的工具。

中消協表示，盲盒市場主要存在四大方面的問題，分別是商家過度營銷，消費者易中套上癮、商家涉嫌虛假宣傳，到手貨品與宣傳不符、產品質量難以保障，假劣或「三無」產品時有出現，以及消費糾紛難以解決，售後服務亟待改善。

中消協認為，當前部分中國商家的產品本身並沒有競爭力，只想著依靠盲盒的營銷熱度促銷，甚至有商家將盲盒當做是「清庫存」的工具，贏得眼前利益卻丟掉長遠口碑。這些行為不僅損害消費者合法權益，也擾亂市場正常秩序，不利於行業健康發展。

中消協要求商家要切實遵守相關法律法規，盲盒的基本屬性是商品，商家必須承擔法定的質量擔保責任，並應確保商品質量訊息真實，保障消費者知情選擇。同時，商家的盲盒營銷應適度，不可過度營銷消費者的獵奇心理誤導消費者衝動消費。中消協亦提醒消費者要認清風險理性消費，適度消費勿盲目跟風，事後亦應要保留購物票據等相關憑證，權益受損應依法維權。

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