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中國應廢「GDP增長目標」！ 人行委員警示：已出現泡沫

記者呂佳蓉／綜合報導
上海2020年居民人均可支配收入達人民幣7萬2232元，居全中國之冠。（新華社）
上海2020年居民人均可支配收入達人民幣7萬2232元，居全中國之冠。（新華社）

中國人民銀行（中國央行）貨幣政策委員會委員馬駿近日主張，中國應永久性取消國內生產總值（GDP）增長目標，改為將穩就業與控制通膨作為主要的宏觀政策目標。他認為，若繼續設立增速目標，可能會加大地方穩定性債券的金融風險，出現地方虛報經濟增長速度的問題。

據21世紀經濟報導，馬駿日前在「中國財富管理50人論壇」主辦的「中央經濟工作會議解讀與當前經濟形勢分析」研討會指出，GDP可作為財政收支和投資行為預測基礎，「但不應將其作為考核地方政府官員業績指標」。

馬駿解釋，大中國地方政府習慣層層加碼，把地方GDP目標訂很高，然而靠借錢投資拉動GDP比其他方法都容易，因此加大隱性債務金融風險。目前許多發達國家、絕大部分中等收入國家已放棄以GDP增速為宏觀調控目標，而是把穩定就業、控制通貨膨脹作為宏觀調控主要目標。

馬駿指出，中國有些領域泡沫已顯現，去年幾個主要股市都大幅上升近30%，在經濟增速大幅下跌情況下出現如此牛市，不可能與貨幣無關。近期上海、深圳等地房價漲得不少，這些都與流動性和槓桿率的變化有關。

他提醒，未來情況是否會加劇，取決今年貨幣政策能否適度轉向，若不轉向，問題肯定會繼續，將導致中長期更大經濟與金融風險。

馬駿曾在2014至2017年間擔任人行研究局的首席經濟學家，當時他被視為人行宏觀經濟研究領域的發言人之一。馬駿現也是北京清華大學金融與發展研究中心主任。

中國 貨幣 就業

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