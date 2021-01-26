中國媒體人王箐豐稱遭國安審查半年 發公開信求救

中國媒體人王箐豐。(取材自微博)

筆名「元淦恭」的中國 媒體人王箐豐25日在社群 平台微信 朋友圈發出公開信，表示從去年8月起，遭浙江國安廳和杭州國安局審查，要求他供認與境外勢力聯繫，並要以「洩露國家機密」入罪。

王箐豐並在信中稱，這是浙江當局打著國安旗幟製造「恐怖」，他拒絕配合當局無中生有的審查，「如果橫也是死，豎也是死，那不如轟轟烈烈地死！我受夠了，我不配合！」

根據明報等港媒報導，王箐豐是「90後」（1990年後出生的人士），四川人，畢業於中國人民大學。公開資料顯示，他曾在財新傳媒擔任記者，2015年入職阿里巴巴。

王箐豐曾開設個人微信公眾號「元淦恭說」，並不時以筆名「元淦恭」撰寫分析中國大陸政經議題的評論，刊載於香港媒體。

王箐豐25日發出的公開信說，浙江省國安廳、杭州國安局人員2020年8月8日上午闖入他的家中，把他帶走審訊，「度過了6天艱難的審查時間」。

隨後，他又多次被帶往審查談話，當局要求他供述和境外勢力的聯繫，「並且說洩露了和National Security（國家安全）有關的情報」。

王箐豐表示自己只是一介草民，從來不掌握任何國家秘密和情報。然而有關當局還是長時間審查他，並認定他「對抗調查，拒不交代」。為此在巨大的精神壓力下度過整整5個月。

王箐豐說，國安部門21日向他發出最後通牒，警告他再不交代清楚問題，就要被拘傳、指定監視居住，最後更可能被審訊判監，有關人員還威脅稱：「對於那些吃GCD（共產黨）政策好處的飯，又要砸GCD的鍋的人，我們把你飯碗砸掉還是很容易的」。

對於浙江省及杭州市國安部門的騷擾，王箐豐決定把事情公開，「如果橫也是死，豎也是死，那不如轟轟烈烈地死！我受夠了，我不配合！」

此外，王箐豐表示，當外界看到這封公開信時，他可能已經失去自由了，他懇請外界轉發他的公開信，「你們的轉發就是對我最大的幫助」。