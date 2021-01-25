中國海警法授權動武 菲總統府：國際法禁用武力

菲律賓總統杜特蒂（Rodrigo Duterte，圖）希望南海行為準則盡快定案，西菲律賓海所有聲索國應遵守這項行為準則。美聯社

中國 近日通過海警法，授權海警在「中國管轄海域」動用武器。菲律賓總統府對此表示，國際法通常禁止各國使用武力，希望不要有任何國家在西菲律賓海做任何事讓情勢惡化。

西菲律賓海是菲律賓主張在南海擁有主權的部分，大致為菲國200海里專屬經濟海域範圍。

中國全國人民代表大會常務委員會22日通過「中華人 民共和國海警法」。此法授權海警單位，若外國船舶進入中國管轄海域「非法從事生產作業活動、不服從停船指令或拒絕中國海警登船檢查」，經警告無效後，海警人員可以使用武器。

對此，總統發言人羅奎（Harry Roque）今天在菲國總統府記者會說，根據普遍國際法（general international law），除了武裝部隊進入中國領土，中國可以採取必要且符合比例的自衛行動，以及在聯合國安全理事會授權的情況下外，「通常禁止使用武力」。

他表示，希望涉及西菲律賓海議題各國，不要做任何事讓西菲律賓海情勢惡化。

羅奎說，菲律賓總統杜特蒂（Rodrigo Duterte）希望南海行為準則盡快定案，西菲律賓海所有聲索國應遵守這項行為準則。

菲中兩國在南海存在主權爭議。北京 當局控制的黃岩島（Scarborough Shoal）周邊海域和華陽礁（Cuarteron）、永暑礁（Fiery Cross）、南薰礁（Gaven）、東門礁（Hughes）、赤瓜礁（Johnson South ）、美濟礁（Mischief）、渚碧礁（Subi）等南沙群島島礁，都在菲律賓主張的專屬經濟海域內。