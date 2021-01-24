我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

美國疫情未歇 新冠確診數破2500萬大關

川普欲組新黨？共和黨顧問：他仍試圖建立自己派系

湖南養老機構爆雷！逾2千長者受騙 有人為此跳河身亡

記者羅印冲／即時報導
湖南養老機構「爆雷」，逾2000長者受騙。（取自微博圖片）
湖南養老機構「爆雷」，逾2000長者受騙。（取自微博圖片）

中國老齡化問題愈趨嚴重，不少長者為了安享晚年，都會自行尋找養老機構。不過，湖南益陽近日傳出有長者疑被養老機構騙走10餘萬（人民幣，下同）養老金，最終跳江身亡。

香港01引述中國新聞周刊報導，有知情者透露，當地有多間養老機構以預訂養老床位為由收取高額費用，超過2000名長者受騙，並有多人因此輕生。

一名62歲老翁19日赤身跳入益陽資江後身亡。有目擊者稱，老翁在從橋上跳下後，身體卡在橋下石縫裡，幾天後才被潛水員打撈出水面。

知情者稱，死者是二婚家庭，與前妻及孩子沒有聯絡，並與現任妻子收養了一個孩子；他在養老機構存了17萬，由於自己已無經濟能力，被騙錢後萬念俱灰，最終決定跳江輕生。知情者透露，益陽當地多家養老機構以預訂養老床位並返利模式為由收取高額費用，聲稱是福利，交訂金後可返利及享受養老住房VIP待遇，但實際是募集長者資金後疑似跑路，當中涉案10%的長者是極度貧窮。

報導指出，有網傳消息稱，死者名叫曹榮林，此前一直做雜工為生，一生積蓄被益陽納諾養老院以預訂床位騙取；其妻因糖尿病併發症正留醫益陽中心醫院重症監護室，仍在等候曹榮林送錢。

除了曹榮林，71歲老婦李有才去年8月亦因被養老機構騙取積蓄而身亡。其丈夫稱，在整理遺物時才發現交給妻子保管的錢，早變成一堆合約和票據，其中包括交給衡福海養老中心的預定養老服務金3萬，有7萬積蓄亦被另一間養老院騙取。

他回憶說，李有才死前曾接到來電，通知她衡福海養老中心無法兌付養老服務，老闆劉燕被迫自首的消息。據不完全統計，自益陽養老院全行業因預訂養老床位服務「爆雷」後，先後已有多名長者絕望而死。

養老院 中國 人民幣

上一則

學術圈正風肅紀？江蘇河海大學125博士生被退學

延伸閱讀

金兌錫要求拜登公開養老院染疫死亡真實數字

金兌錫要求拜登公開養老院染疫死亡真實數字
紐約州眾議員致信拜登 促公開養老院染疫死亡真實數字

紐約州眾議員致信拜登 促公開養老院染疫死亡真實數字
英變種病毒侵襲 比利時養老院上百人染疫

英變種病毒侵襲 比利時養老院上百人染疫
39歲男摔傷 父母癌逝、自己單身…住進養老院

39歲男摔傷 父母癌逝、自己單身…住進養老院

熱門新聞

武漢華南海鮮市場一直被視為是這次全球新冠肺炎疫情的起源地。（美聯社）

公布武漢封城前關鍵3天畫面 半島電視台:中國隱匿疫情

2021-01-18 09:55
中外交部21日凌晨宣布，對28名川普政府時期官員實施制裁，龐培歐名列其中。(路透)

被制裁！龐培歐等28人無法吃「中國飯」恐年損30億

2021-01-21 21:40
「祖國接你回家」自電影「戰狼」熱播後， 便成常用語。 (Getty Images)

「說好的祖國帶你回家呢」 旅美2老人登機前被阻返中

2021-01-19 20:51
中國疫苗近日則變得搶手，包括日本、匈牙利、塞爾維亞等國都有建議或買進中國疫苗的聲音或行動。（新華網）

挪威接種輝瑞疫苗造成23死 中國新冠疫苗變搶手

2021-01-17 02:30
中國外交部表示將制裁川普任內的國務卿龐培歐等人。(美聯社)

川普卸任 中國制裁龐培歐、阿查爾等28人

2021-01-20 15:12
共和黨籍參議員柯頓今天在參院表示，中國制裁28名川普官員，中國駐美大使若涉入其中就該被驅逐，以回敬北京。(歐新社)

參議員要求回敬北京！「崔天凱如涉制裁 應立即驅逐」

2021-01-22 19:25

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
曼哈頓華人長巴站 12人圍毆1男 先扒褲再捅刀

曼哈頓華人長巴站 12人圍毆1男 先扒褲再捅刀

共和黨溫和派難配合 1400元紓困恐耗時數月或不到位

共和黨溫和派難配合 1400元紓困恐耗時數月或不到位
確診者偽造檢測報告返華 中領館警告追究法律責任

確診者偽造檢測報告返華 中領館警告追究法律責任
參院彈劾川普「機率幾乎零」 CNN：除非政治氛圍劇變

參院彈劾川普「機率幾乎零」 CNN：除非政治氛圍劇變
美去年成屋銷售 創14年來最佳表現 2原因帶動買房

美去年成屋銷售 創14年來最佳表現 2原因帶動買房