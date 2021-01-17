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「荊軻刺秦」案發地！陝西挖出秦始皇政務大殿遺址

中國新聞組／北京17日電
陝西發現秦始皇政務大殿遺址。（取材自陜視新聞）
陝西發現秦始皇政務大殿遺址。（取材自陜視新聞）

陝西省考古研究院表示，在秦朝咸陽城遺址內發現秦朝的大量宮殿官署區遺址，面積約500萬平方米；此外，還有一處高台建築遺址，復原後應有1000平方米，疑似為秦始皇政務大殿的遺址，當年荊軻刺秦王就發生在此大殿。

陜視新聞報導，秦咸陽城遺址位於陜西省關中平原腹地，今西安市主城區以北18公里。陜西省考古研究院表示，截止目前考古人員已經在秦咸陽城遺址內發現大量宮殿官署區遺址，面積約500萬平方米。此外，考古人員還在遺址東部發現了6號高台建築遺址，這座建築頂部復原面積約1000平方米左右，具備秦國政務大殿的條件，屬於秦咸陽城遺址宮區核心位置所在。

報導指，考古人員還對遺址最東部堆積進行勘探和試掘，發現一條東西斷續分布長達9公里的水系遺存，推斷此為史料記載的蘭池。

最新發掘資料表明，在秦統一後，咸陽城渭北區的城市功能整體從政治中心開始轉變，越來越多地承擔了少府、內史等機構的經濟管理功能。

報導指，秦咸陽城遺址位於陜西西鹹新區秦漢新城，始建於秦孝公時期，秦始皇在這裡「奮六世之余烈」，統一六國，建立了中國歷史上第一個大一統封建王朝。秦咸陽宮也就是秦始皇處理政務的地方，歷史上荊軻刺秦王的事件也發生在此地。

蘭池宮也叫蘭池陂，秦始皇引渭水修建蘭池宮並挖池築島，按照傳說中海上仙山的形象修建園林。秦朝末年，項羽燒咸陽宮後蘭池宮遭毀棄。根據《史記》記載秦始皇31年的一天晚上，曾穿便服夜遊蘭池宮，遇到幾名刺客行刺，秦始皇束手無策之際多虧隨身的四名武士奮力搏鬥，始皇才得脫險。

陝西發現秦始皇政務大殿遺址。（取材自陜視新聞）
陝西發現秦始皇政務大殿遺址。（取材自陜視新聞）
陝西發現秦始皇政務大殿遺址。（取材自陜視新聞）
陝西發現秦始皇政務大殿遺址。（取材自陜視新聞）
陝西發現秦始皇政務大殿遺址。（取材自陜視新聞）
陝西發現秦始皇政務大殿遺址。（取材自陜視新聞）

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