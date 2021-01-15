美國增9家中企入黑名單 北京：展現單邊、雙標又霸凌

中國外交部發言人趙立堅。美聯社

針對美國 14日將9家中國 企業列入「與中國軍方相關」的黑名單中，包含手機製造商小米及飛機製造商中國商飛都名列其中，中國外交部今日反指，美國政府一直是軍民融合政策的推手，川普政府再次向世人展現單邊主義、雙重標準與霸凌行徑。

據澎湃新聞報導，中國外交部發言人趙立堅15日在例行記者會上說，川普政府泛化國家安全概念，濫用國家力量，一再無端打壓中國企業，陸方對此堅決反對。美方行徑逆歷史潮流而動，違背其一貫標榜的市場競爭原則和國際經貿規則，干擾中美之間正常經貿和投資 合作，打擊外國企業在美投資的信心，終將損害美國企業和投資者的利益。這是美國一些人損人不利己的又一例證。

趙立堅指出，美國軍民融合政策歷史可以追溯到第一次世界大戰之前，美國政府一直是軍民融合政策的主推手，正全方位多領域地加快實施軍民融合。美國很多大型跨國公司本身就是軍民融合體，其經營範圍、產品類型跨越軍民領域。

趙立堅強調，川普政府頒布的措施再一次向世人展示了什麼是單邊主義，什麼是雙重標準，什麼是霸凌行徑。陸方將採取必要措施，堅決維護中國企業的正當合法權益，堅決支持中國企業依法維護自身權益。