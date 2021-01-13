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一洲焦點／川普面臨彈劾及社媒夾殺 言論自由不再？暴動有內應？台灣被出賣？

中國體育用品企業與球星喬丹官司敗訴 公司改名了

記者林汪靜／即時報導

前NBA巨星麥可喬丹中國體育用品生產商喬丹體育長達8年的姓名侵權案終於了結。上海法院日前判決喬丹體育股份有限公司停用其企業名稱中的「喬丹」商號和涉及「喬丹」的商標，而喬丹體育終於改名了。

澎湃新聞報導，天眼查APP顯示，12日，原喬丹體育股份有限公司發生工商變更，企業名稱變更為中喬體育股份有限公司。

去年12月30日，上海二中院對麥可喬丹（Michael Jordan）訴喬丹體育公司、百仞貿易公司姓名權糾紛案做出一審宣判，判決喬丹體育公司公開在報紙和網路上向原告賠禮道歉，並澄清兩者關係；喬丹體育公司停止使用其企業名稱中的「喬丹」商號；喬丹體育公司應停止使用涉及「喬丹」的商標，但對於超過5年爭議期的涉及「喬丹」商標，應採用包括區別性標誌等在內的合理方式，注明其與麥可喬丹不存在任何關聯。

同時，喬丹體育公司應賠償原告麥可喬丹精神損害撫慰金30萬（人民幣，下同），以及原告因本案訴訟所支出的合理費用5萬元。

法院判決次日，喬丹體育公司發布公開聲明，表示「本次民事判決和最高人民法院的行政判決保持一致，不會影響我公司對中文『喬丹』商標的合法使用權利。」社會公眾已經廣泛知悉並清楚區分兩者之間的關係，我公司也在積極透過各種措施力求避免混淆。喬丹體育仍將一如既往的做好「喬丹」品牌產品。

至此，麥可喬丹和喬丹體育這場歷經8年長跑的商標侵權案終於暫告一段落。

據了解，這起商標侵權糾紛始於2012年。當年10月底，麥可喬丹向中國國家知識產權局提出訴訟，起訴喬丹體育侵犯其姓名權和肖像權，並申請注銷其78個相關註冊商標。

喬丹 中國 人民幣

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