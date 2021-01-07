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香港大拘捕泛民人士陸續獲保釋 批被捕荒謬可笑

中央社香港7日電

因涉嫌違反香港國安法被捕的55名泛民人士，今晚陸續獲得警方批准保釋，暫時無人被立案起訴。區議員岑敖暉等人獲釋後，批評參加初選就被指顛覆國家政權，被捕理由荒謬、可笑。

綜合立場新聞、香港電台報導，岑敖暉晚上離開港島西區警署時表示，被扣留期間進行3次錄影，警方只多次強調他因參與初選，而涉嫌犯「顛覆國家政權」，他對此感到不解，不明白兩者為何被劃上等號，形容被捕理據「可笑」。

岑敖暉說，未來的政治目標、行動均為其次，最重要是「在極權及謊言下，能否做一個善良及正直的人。」

社民連沙田區議員岑子杰晚上離開油麻地警署時說，他在被捕的30多小時期間，一直在想「自己被捕是不是好荒謬？」

民協區議員何啟明及另一名區議員劉偉聰晚上獲准保釋，離開深水埗警署。他們在警署門外高喊「參選無罪，濫捕可恥」的口號。

立法會前議員朱凱迪也在晚上近9時獲准保釋並離開八鄉警署。他透露曾經進行5、6次錄影會面，每次都涉及不同主題。形容如果這次被控告，就是將「民主」二字放在法庭上審判。

據報導，被捕的泛民人士，其保釋條件是繳付港幣3萬元及交出旅遊證件，半年內不得離港。

至截稿，本案關鍵人士：前香港大學法律學者戴耀廷尚未獲得保釋離開警署。

港警昨天至今拘捕了55名泛民人士，指他們自去年初起有組織地舉行「35+」立法會選舉初選，以及推動「攬炒十步曲」，以癱瘓特別行政區政府，涉嫌違反港區維護國家安全法的顛覆國家政權罪。

香港

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